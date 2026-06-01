El ministro de Seguridad de Córdoba llamó “psicópata” a Barrelier y apuntó a los que le piden la renuncia por el caso Agostina: “Buscan carroña”

Dos días después del hallazgo de los restos de Agostina Vega en un descampado de la ciudad de Córdoba tras estar desaparecida durante siete días, el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros , defendió la labor policial en la investigación del crimen y cargó contra Claudio Barrelier , el único detenido del caso.

Quinteros desmintió las versiones de que Barrelier habría colaborado con la policía durante la investigación del caso antes de producirse el hallazgo de los restos de Agostina en un descampado en las afueras de la capital cordobesa.

"Quiero que quede absolutamente claro. Barrelier no solo que no dio información sino que permanentemente desvió el curso de la información . Cuando declaró no fue para ayudar sino que fue para complicar. Su primera parte de la declaración apuntaba directamente a este auto rojo y que él había sido simplemente un facilitador entre ella (Agostina) y su noviecito", dijo esta mañana el ministro durante una entrevista en el canal de streaming de La Voz del Interior .

"No colaboró en nada. Al contrario, dijo cosas que yo no las voy a repetir porque seguramente el fiscal lo va a dejar claro en el auto de prisión preventiva, pero embarró absolutamente la cancha ", agregó el funcionario, cuya labor enfrentó varios cuestionamientos en los últimos días.

Quinteros subrayó que la investigación dio un giro cuando a través de las imágenes de un domo se detectó el vehículo del imputado ingresando el lunes al barrio Ampliación Ferreyra , y que en ese momento se decidió el rastrillaje de las 240 hectáreas del descampado. Y remarcó que se trata de una zona de difícil acceso en la que no es fácil moverse sin conocimiento previo.

"Claramente (Barrelier) tenía conocimiento del sector y habrá que determinar porqué lo conocía tanto, pero lo había hecho todo de manera tal que encontrar este cuerpo fuera absolutamente difícil (...) porque este tipo es un psicópata, es un enfermo, es un reverendo hijo de p... que lo que hizo fue hacer todo para que esta chica no fuera encontrada", dijo el ministro.

Quinteros también negó que la familia de Agostina haya cuestionado su trabajo, y que en realidad se quejaron "por una cuestión personal sobre una actitud que quisieron que tuviera".

"Ayer lo zanjé con el abuelo. Lo miré a los ojos y le dije: ‘si usted esperó que yo fuera y no fui, le pido mil disculpas’ . Yo no conocía el contexto familiar. Lo miré a los ojos al abuelo, a la abuela y les dije: ‘créanme, yo a Agostina la busqué como si estuviera buscando a mi propia hija' ", resumió.

En cambio, reconoció que hay sectores políticos que buscan que deje el ministerio, pero lo atribuyó a que quieren sacar rédito partidario de un caso policial.

"En realidad es un sector de la oposición, (lo hacen) porque son mezquinos, porque son miserables , porque se cuelgan del dolor de otro, y en lugar de expresar sus condolencias lo único que quieren es buscar la carroña y buscar la renuncia de un ministro, golpear un gobierno", concluyó Quinteros.

Fuente: Clarín