Rechazaron el nuevo intento de Pablo Toviggino, N° 2 de Chiqui Tapia, para frenar la causa que investiga la mansión de Pilar

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este jueves un pedido para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenga en la causa por la compra de la mansión de Pilar que se le atribuye al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, mano derecha de "Chiqui" Tapia.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que los jueces de la Sala I de Casación, Ángela Ledesma, Javier Carbajo y Mariano Borinsky , no aceptaron el recurso extraordinario que presentaron Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte , quienes figuran como dueños de la propiedad pero no tienen la capacidad económica para comprarla.

La defensa de los acusados apelaron el fallo en el que la Casación anuló la decisión que había ordenado que la investigación pase a la justicia federal de Campana. Con esa decisión, Casación ordenó que sea la Cámara Penal Económico la que defina donde se investiga la causa. La disputa es entre la justicia de Campana y el juzgado en lo Penal Económico 10.

Los acusados buscaban que la Corte Suprema revise esa decisión. Pero Casación declaró " inadmisible " su planteo. Los camaristas señalaron que la defensa "no ha cumplido con los recaudos de interposición del recurso extraordinario federal" y que su apelación "no se dirige contra una sentencia definitiva o que resulte equiparable a ella por sus efectos".

"En este orden, no es posible habilitar la intervención del máximo tribunal con base en la doctrina de la arbitrariedad alegada", concluyeron Ledesma, Carbajo y Borinsky en su resolución a la que accedió Clarín. A la defensa le queda la instancia de ir directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de un recurso de queja.

Con la apelación la defensa de Pantano y Conte buscaron retrasar una definición de la Cámara Penal Económico, integrada por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio . Hicieron una presentación ante el tribunal en la que le solicitaron que "la inmediata paralización de cualquier trámite o medida de ejecución en esta instancia" hasta que intervenga la Corte Suprema.

En la causa se investiga la compra de la casa de 105 mil metros cuadrados con helipuerto, galpón en el que había 54 autos de lujo y colección, cancha de paddle y otros espacios que está a nombre de Real Central. La sociedad figura a nombre de Pantano y Conte pero ninguno de los dos tiene la capacidad económica declarada para comprarla.

La sospecha es que el verdadero dueño es Toviggino: en la casa se encontró un bolso de la AFA y una plaqueta del club Barracas Central con su nombre. Además, los 54 autos de lujo tenían cédulas azules -que autorizan a manejarlos- a nombre de familiares del tesorero. Y Pantano tenía una tarjeta corporativa de la AFA con la que pagaba los Telepase de los vehículos y tenía gastos por 50 millones de pesos por mes.

La causa estuvo a cargo del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky que planteó como hipótesis que la propiedad se compró con fondos desviados de la AFA. Pero a pedido de la defensa de Pantano y Conte pidió que pase al juez federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. Y así lo resolvió la Cámara Federal de San Martín y el caso cambió de juzgado.

Pero todos los fiscales que intervinieron señalaron que debía volver al fuero Penal Económico. Así la causa llegó a la Cámara Federal de Casación Penal que a mediados de mayo anuló esa decisión y ordenó que "con celeridad" la Cámara Penal Económico vuelva de decidir qué juzgado debe intervenir: si se queda en Campana o vuelve al juzgado en lo Penal Económico 10.

Este último está a cargo actualmente de la jueza María Verónica Straccia como magistrada subrogante. Es porque el juzgado no tiene titular. Pero el Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó este miércoles el concurso para avanzar con la cobertura de la vacante.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín