Los detalles de la declaración jurada de Adorni: hizo decenas de cambios contables y ahora dice que tiene un patrimonio de $ 944 millones

La declaración jurada de Manuel Adorni correspondiente al período fiscal 2025, fue oficializada por la oficina Anticorrupción (OA), la misma da cuenta que la fortuna del Jefe de Gabinete supera los $ 944 millones, producto de las rectificaciones realizadas. Su última declaración que omitía información, arrojaba un patrimonio de $ 107 millones.

El funcionario de Javier Milei, corrigió los números. La anterior declaración jurada sostenía que su fortuna ascendía a 107.894.833 pesos. Con las rectificaciones realizadas tras admitir que tenía dinero en negro que nunca declaró, incluso ni siquiera cuando asumió la función pública, ese número se transformó en 662.646.821 pesos.

Ese último número corresponde al período fiscal 2024. Producto de la rectificación, la base de la que se parte son esos más de 662 millones de pesos. Así, el patrimonio que corresponde al período fiscal que concluyó el 31 de diciembre de 2025, arroja un número final de 944.575.052 pesos.

Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales.

Fuente: Clarín