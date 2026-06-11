Las dudas cripto que dejó la declaración jurada de Adorni: falta de pruebas, una apuesta arriesgada y el video que lo contradice

La entrevista que brindó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, minutos después de presentar su declaración jurada dejó más preguntas que certezas alrededor de cómo hizo para acrecentar su patrimonio en apenas un puñado de años, especialmente desde su llegada a la función pública con Javier Milei.

La entrevista con LN+, que duró cerca de una hora, tuvo varios pasajes destacados. Por ejemplo, mencionó haber encontrado dinero en un departamento de su padre tras su muerte , o que ganó cerca de 300 mil dólares comprando Bitcoin a lo largo del tiempo.

Este último punto no pasó por alto en el mundillo cripto de Argentina, que en redes sociales comenzó a volcar algunas de las dudas que dejaba la justificación del funcionario.

El país tiene una consolidada comunidad de entusiastas cripto, entre aquellos que adoptaron el sistema como una vía para escapar de la inflación galopante de la última década, pasando por aquellos que se interesan en el componente más filosófico de bitcoin, vinculado a las posibilidades de no quedar bajo el control de ningún gobierno o Estado.

Adorni dijo ante LN+ que comenzó a interesarse en bitcoin cerca del año 2013 y a invertir "fuerte" en 2014.

"En el 2013 yo empiezo a incursionar en el mundo del bitcoin. Después, en el 2014, empiezo efectivamente a invertir fuerte. Eran otras épocas. Mi mujer no estaba muy de acuerdo, era algo medio abstracto en su momento. Entre 2014 y 2018 efectivamente ganamos bastante dinero con esta inversión ¿Cuánto? Invertimos aproximadamente unos 200.000 y ganamos aproximadamente unos 300.000", sostuvo Adorni.

En su explicación, dijo que no declaró ese dinero ya que el ahorro en negro "era la manera de escaparse de la vieja política". De acuerdo a su relato, en 2015 se volvió más conservador por el nacimiento de su hijo y dejó ese dinero como un ahorro.

Adorni además mostró un ejemplo de una billetera ( wallet ) cripto de papel, una herramienta que se utilizaba mucho en aquella primera época como una vía para tener a resguardo el capital y evitar que quedara en una wallet factible de ser hackeable. Esas billeteras fueron las precursoras de lo que luego serían las Cold Wallets , billeteras con la forma de un pendrive que almacenan los datos.

Vale una aclaración técnica: los bitcoin no están guardados físicamente dentro de las billeteras. En realidad, permanecen registrados en la blockchain. Lo que almacenan las billeteras son las claves criptográficas necesarias para acceder a esos fondos y autorizar operaciones sobre ellos.

El jefe de Gabinete luego dio algunas explicaciones de movimientos de dinero que realizó. Detalló haber comprado 13 bitcoins en agosto de 2017 a 3356 dólares cada uno, totalizando unos 43 mil USD de inversión. Luego compró un bitcoin más, a 3330. El 2 de noviembre de 2017 compró otro bitcoin más, por 7234.

De esos quince, siempre de acuerdo a su relato, vendió diez en marzo de 2018, a unos 8824 dólares cada uno, ganando unos 45 mil dólares aproximadamente. Luego señala una operación, sin fecha precisa, donde compró a 7200 y vendió a 6800, perdiendo algo de capital.

Uno de los puntos más fuertes de la tecnología bitcoin es la posibilidad de trazar absolutamente cada movimiento. Tanto las transferencias como las billeteras se referencian en códigos alfanuméricos que pueden ser encontradas en distintos buscadores en la web.

Por eso, una de las primeras consultas que volcaron analistas técnicos en redes sociales es la falta de precisiones sobre las billeteras que manejaba Adorni. Qué exchange usó para ingresar el dinero de dólar a cripto, cuándo lo sacó.

"Adorni dijo haber invertido en bitcoin unos 200 mil dólares con una billetera fría en papel y que se retiró unos años después de esa inversión con 500 mil dólares. ¿Es posible? Sí. ¿Es probable? No parece y menos sin presentar documentación extra . Todo sin contar inconsistencias discursivas y fácticas de su persona y actividad", publico en X el periodista y divulgador Maxi Firtman.

En su lectura, hace falta que el funcionario brinde a la Justicia la dirección pública de esas billeteras para que se pueda corroborar los movimientos que dice Adorni y las transacciones que le hicieron ganar unos 300 mil dólares. No significa entregar el acceso. Es decir, vale apenas decir la dirección para que puedan ser auditados los movimientos

Sin embargo, hay otro punto que es problemático y es la verificación sobre la titularidad efectiva de esas billeteras. Uno de los puntos más destacados de bitcoin para sus entusiastas es el anonimato. Por eso, también se cuestiona si efectivamente están bajo su poder, o son billeteras que seleccionó para que se ajusten con la narrativa de ganancias siderales que presenta ante la justicia.

no encuentro un tuit previo a 2017 que mencione btc o bitcoin. https://t.co/t3n0fgJnln

"Yo podría tomar cualquier dato público del mundo y decir que esa billetera es mía. Pero para demostrar que puedo firmar, tengo que poder hacer una transacción que pueda firmar ese movimiento. Por ejemplo, mover un dólar", planteó a Clarín Matías Mathey, experto en custodia y herencia de bitcoin de la ONG Bitcoin Argentina.

En su lectura, el discurso de Adorni fue coherente . "Si lo mira una persona experta, lo va a tomar como que (el funcionario) sabe lo necesario comparado con alguien que recién ingresa o algunos con varios años", dijo.

Mathey destacó un punto a favor de Adorni y es que no era tan fácil comprar legalmente bitcoin en 2014. "Era gente muy técnica (la que estaba en ese momento), no era tan fácil comprarlo. No existía otra forma de comprar que no sea P2P, persona a persona. Se le compraba a alguien más que adquiría por minería, eran reuniones privadas", recuerda

Sobre las posibilidades de generar ganancias cercanas a las que aduce Adorni, Mathey señaló que es posible. "Hay que ver qué tan visionario sos. Tenés que tener mucho conocimiento y estar muy seguro. Los que la vieron en 2013 iban fuerte. Entendieron la parte técnica. Hablás con los que estaban en esa época y fue porque entendieron", remarcó.

Y es que los volúmenes que Adorni afirma haber invertido en esa época son otro tema que generó debate en redes. Apostar 200 mil dólares en 2014 por una tecnología con más de entusiasmo que de beneficios concretos era más que arriesgado.

"¿Qué tan audaz era poner todos tus ahorros en BTC en esa época? De las cosas más audaces que podías hacer . Más que tirarte de un avión sin paracaídas", grafica Darío Nieto, referente del PRO y entusiasta de Bitcoin de la primera hora. "Que la apuesta haya salido bien no la hace menos extraordinaria. Y lo extraordinario hay que verificarlo, salvo que seas Messi. Nobleza obliga, había algunos visionarios que lo hacían", sostuvo en X.

Adorni y Bitcoin, algunas consideraciones que escribí, solo lo que la tecnología permite afirmar -o no-. ¿Las transacciones que mencionó son verificables? Sí. Es lo más verificable de toda la historia. Si compró, vendió o tradeó BTC en las fechas que dice, todo queda registrado…

El legislador porteño también recordó cómo era operar en bitcoin en sus comienzos. "¿Cómo era comprar en 2013? Tecnología experimental. No había exchanges regulados ni custodios confiables. Mt. Gox movía ~70% del volumen mundial y colapsó en 2014. Quedaba LocalBitcoins. Ningún país había definido qué era bitcoin. Volatilidad extrema. ¿Y en Argentina? Mucho más difícil que hoy. Transferencia bancaria internacional a un exchange, o te encontrabas con alguien cara a cara, le dabas la plata en efectivo y te transferían los BTC. El cepo de 2012 fue un impulsor", recordó.

La falta de liquidez cripto era otro escollo en aquella primera etapa. "En 2013/2014 época no era tan fácil conseguir liquidez de bitcoin para meter 200 mil dólares en el sistema y era muy riesgoso, extremadamente riesgoso, poner todo tu ahorro ahí", agregó Firtman.

Fernando Molina, analista cripto especializado en rastreo de billeteras, analizó la entrevista de Adorni y comenzó a rastrear transferencias que concidan con las fechas y montos que brindó.

Así llegó a la conclusión de que una de las billeteras sería "1KMpW7...", la cual tuvo apenas cinco movimientos y una ganancia cercana a los 60 mil dólares.

"Suponiendo que los ingresos son compras y las salidas ventas, tuvo una ganancia de aproximada de 60k en esta cuenta. Interactuó con el exchange Bittrex dos veces. Una para comprar y otra para vender. Es su cuenta? O un cuevero con el que interactuó?", expuso Molina.

Esa billetera tuvo movimientos entre 2017 y 2018. Eso no significa que sea la única manejada por Adorni, apenas la única que coincide con las fechas mencionadas.

La cuenta que Adorni mencionada ayer en su entrevista es 1KMpW7iveqi6sjm9b9f38Z5u93diUaQ9ho Cosas destacables: - Suponiendo que los ingresos son compras y las salidas ventas, tuvo una ganancia de aproximada de 60k en esta cuenta - Interactuó con el exchange Bittrex dos veces.… pic.twitter.com/USAIYvcY8t

A la par, en redes sociales también apareció otro documento que compromete a Adorni y tiene que ver con su largo historial de declaraciones. Se trata de una charla que dio sobre "Actualidad económica y criptomonedas” el 19 de octubre de 2020, en el canal de YouTube del exchange Lemon.

Allí afirma que su primera experiencia en cripto ocurrió "cinco o seis años atrás", que sería en 2014. “Entro a dar una clase y veo a un pibe con dos alrededor con una notebook, como muy atentos y les digo: ‘¿Che, qué estás haciendo?’ ‘Compré Bitcoin’. Yo no estaba muy metido en el tema. Y le digo: ‘¿Y qué estás haciendo?’, porque la verdad que no entendía ", admite Adorni.

En la versión que construyó en LN+, dijo que comenzó a invertir en 2013 y lo hizo de manera "fuerte" en 2014.

También hay inconsistencias en el valor. Adorni dice que esa charla con sus alumnos ocurrió cuando la criptomoneda rondaba los 6000 dólares. Ese valor llegó recién en 2017.

Adorni es investigado por las inconsistencias en su patrimonio, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito. La causa que impulsa el fiscal federal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo avanzó rápido y reveló la existencia de viajes y pagos en efectivo en cortos períodos de tiempo, la compra de una casa en el country Indio Cua renovada a nuevo, la adquisición un departamento sin vender y la vivienda donde habitaba el matrimonio, entre otros.

Redactor de la sección Último Momento

Fuente: Clarín