Reabre una estación del subte A: cuál es y cómo quedó luego de la remodelación

Este lunes 8 de junio, la estación Piedras de la línea A reabrió sus puertas después de casi cinco meses de obras enmarcadas en el Plan de Renovación Integral del Subte . Desde enero hasta su reapertura, se realizaron obras de puesta en valor para mejorar la infraestructura y la experiencia del viaje .

A pesar de haber abierto sus puertas, las obras con tareas menores continuarán pero fuera del horario de servicio . La puesta en valor incluyó trabajos de restauración patrimonial , mejoras en la infraestructura y la incorporación de nuevos elementos de accesibilidad .

En el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones, se realizaron obras de impermeabilización , pintura , renovación de pisos , nuevas luces led , renovación de señalética , colocación de señalización braille en pasamanos y pórticos , y nuevo mobiliario en andén (bancos, cestos y apoyos isquiáticos).

En cuanto a impermeabilización, se ejecutaron trabajos de inyección , tratamiento de juntas y utilización de productos de última generación.

A su vez, Piedras posee protección patrimonial, por eso se trabajó con restauradores profesionales para poner en valor al mural Café Tortoni . Además, se repusieron más de 93 mil cerámicas.

Por otro lado, se conservaron y restauraron las guardas, parte de los solados ubicados en las puntas del andén, cartelería original de chapa y los pasamanos de hierro .

Además de la estación Piedras, ya se pusieron en valor otras 19 estaciones de subte:

Por su parte, la estación Tribunales de la línea D continúa cerrada por las obras de renovación.

Fuente: TN