“Ratero serial”, “¿Cuántos pendrive de diferencia hay?” y “Nadie te pide tanto”: las chicanas en Diputados por la fallida sesión para la moción de censura contra Adorni

La sesión de Diputados de este miércoles arrancó con un clima tenso. Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman cruzó a sectores del radicalismo y el PRO que se ausentaron ayer cuando se iba a tratar la moción de censura para remover al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en medio de las investigaciones contra él por enriquecimiento ilícito.

Luego las chicanas continuaron y Gerardo Martínez cruzó duramente a Cristian Ritondo: "Nadie te pide tanto" .

Durante la sesión que se llevaba a cabo hoy en la cámara baja, convocada por el oficialismo, la diputada Bregman presentó un apartamiento para insistir con la moción de censura contra Adorni. " La vergüenza que dan los que no vinieron , los que trataron de blindar hasta último momento a Adorni. Lo más nefasto es que son los mismos que han ocupado horas y horas en este recinto hablando de Ficha Limpia”, expresó.

Y continuó: " Ficha Limpia pero rabo sucio , porque cuando se trata de uno de los propios se olvidan de todo lo que dijeron. Son unos caraduras totales y algún día nos gustaría saber cuántos pendrives hay de diferencia para dar quórum para alguna cosa y para la otra".

De esta manera, la diputada de izquierda no solo apuntó contra quienes se habían expresado a favor de desplazar a Adorni de su cargo y luego no se presentaron, sino que también hizo referencia a la reciente declaración jurada del jefe de Gabinete, quien justifico sus elevados gastos con un viejo pendrive que encontró, que tendría criptomonedas.

"Ayer no apareció ninguno, hoy llegaban con cara de distraídos, alguno se hacia el que hablaba por teléfono. Lo que están blindando no es solo Adorni, es Milei y su plan de saqueo y ajuste. Por eso vinieron hoy, para votar las leyes de ajuste y saqueo", apuntó Bregman.

En ese sentido, ironizó: "El titular que dejó la frustrada sesión de ayer es ‘Congreso Nacional, la vergüenza nacional’ ".

Y volvió a cuestionar a algunos sectores de la oposición: "¿Cómo puede ser que tantos otros que se hacen elegir como opositores lo sigan cubriendo a este ratero serial que es Manuel Adorni, que además quiere acogerse al Régimen de Inocencia Fiscal planeado por Espert, un narco diputado? Hay una salsa toda contaminada que en algún momento se tiene que frenar".

A continuación, el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, se expresó en una linea similar a Bregman y advirtió sobre la "situación insostenible de Adorni, donde podemos afirmar que la mayoría del pueblo argentino y de este Congreso de la Nación le ha quitado todo tipo de confianza para que ejerza el rol de jefe de Gabinete".

A continuación, tomó la palabra el presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo , que desestimó las declaraciones de Bregman al indicar que para la sesión fallida de ayer "no fuimos convocados para pedirla, con lo cual la responsabilidad del quórum es de quienes la convocan. Habría que ver cuantos les faltaron", chicaneó.

"El show de ayer que quisieron montar queda demostrado que aunque estuviéramos presentes es un número, porque hay noventa y pico de diputados de La Libertad Avanza que no iban a acompañarlos, con lo cual que era una sesión de show ", señaló Ritondo respecto de la dificultad de conseguir el quórum para la sesión del martes.

Finalmente, agradeció "a la presidencia de la Cámara por haber citado a la comisión para el martes que viene para t ratar el tema de forma institucional y terminar con el show ".

Este último comentario mereció una breve respuesta del jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martinez , que pidió que le abrieran el micrófono por tan solo diez segundos para deslizar con ironía: "Nadie te pide tanto, Cristian, nadie te pide tanto".

Fuente: Clarín