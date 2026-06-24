¿Va o no va? El tuit de Adorni desató un fuerte cortocircuito en el oficialismo por su informe en el Senado y los aliados empujan la interpelación

“ Estoy a disposición para presentarme el día 2 de Julio próximo al Honorable Senado de la Nación para brindar el informe de gestión como marca la Constitución Nacional. Fin ”. El tuit de Manuel Adorni a las 20 del martes solo sirvió para agregar más confusión.

Minutos antes, Patricia Bullrich había dejado en claro que el jefe de Gabinete no asistiría a la Cámara Alta para cumplir con su obligación constitucional.

Consultada por Clarín , antes de que se expidiera Adorni, ratificó lo que dijo en la puerta del Congreso. “ No tiene sentido, va a ser una interpelación de hecho. Va a ser un desgaste más. Nos pusimos de acuerdo en que no venga ”, dijo la jefa del bloque de LLA.

La aclaración de Adorni confundió a propios y extraños. Colaboradores estrechos del ex vocero añadieron que la definición la tiene la Cámara Alta. “ Manuel se puso a disposición y así será hasta que el Senado rechace o acepte su carta ”, consignó un funcionario de su entorno.

Jefes de bloque que participaron de la reunión de labor parlamentaria para la sesión de este jueves señalan que, si en el recinto alguien pidiera una moción para votar que Adorni brinde el informe al que lo obliga el artículo 101 de la Constitución, la cuestión podría quedar saldada. Solo sería necesario una mayoría simple. En la oposición y en el oficialismo, de todos modos, hay visiones encontradas.

Un senador que asistió a la Casa Rosada para fotografiarse con Adorni y con Karina Milei en una muy producida escenificación de apoyo al ministro coordinador no se sorprendió. “ No se hace (el informe de gestión) porque hubo cuestiones de cómo se pidió la sesión y, al ser solamente informativa, la oposición perdió interés, ya que buscaban otra cosa” , razonó el legislador violeta.

La ex ministra de Seguridad consignó en sus declaraciones que había hablado con jefatura de Gabinete y con Karina Milei para suspender el informe de Adorni.

Cerca Bullrich hay enojo e incredulidad . Creen que Adorni estrelló la estrategia para intentar cambiar el debate público. “ La idea era sacar de escena a este señor, pero el tipo es tan particular manda ese tuit y dice que va a venir el 2. Lo vamos a resolver hoy, porque si viene, lo van a masacrar ”, razonan.

En la mesa política -interrumpida por la situación de Adorni- había enojo con Adorni, porque ni siquiera dejó que el nuevo equipo de comunicación del flamante vocero Alejandro Ravier y del secretario de Comunicación Fabián Fernández se estrenara . “Queremos cambiar la agenda y este muchacho nos lleva al mismo lugar. No es muy inteligente ”, dijeron habituales asistentes a la mesa de poder mileísta con epítetos menos diplomáticos .

Funcionarios del Ejecutivo hacen equilibrio y evitan escalar el conflicto. Apuntan que para el equipo de Comunicación necesita tiempo para imprimir su impronta, aunque ya trabajan en la primera conferencia de prensa del designado vocero, que primero debe renunciar a su banca de diputado.

En la Rosada desconfían de la ex ministra que sigue diferenciándose de la gestión . Creen que sus declaraciones solo agregaron presión sobre el ex portavoz y candidato en la Ciudad. “ Lo enterró más ”, diagnosticó un bullrichista de la primera hora.

En el bloque del PRO adelantan que ellos también pedirán que Adorni sea interpelado en la sesión del 2 de julio . “El PRO presentó un proyecto de interpelación. Está en la orden del día junto a otros proyectos de igual tenor. La interpelación necesita los dos tercios. El kirchnerismo va a cuestionar eso. Cada senador tendrá que emitir su voto para habilitar el debate”, dijo a Clarín Martín Goerling.

Reunir a los dos tercios para tratar la interpelación sin pasar por comisión es casi imposible. Tres de los gobernadores aliados que habilitaron a sus legisladores para reunir a esa mayoría y que votaran el pliego de la jueza María Verónica Michelli -cuñada del periodista Hugo Alconada Mon- que el Gobierno quería retirar, pasaron en las últimas horas por el despacho del ministro de Economía Luis Caputo junto a Diego Santilli para buscar fondos frescos .

Se trata del salteño Gustavo Sáenz , el catamarqueño Raúl Jalil y el tucumano Osvaldo Jaldo , a los que en el PJ denominan “ peronistas con peluca ”. Los mandatarios provinciales argumentan que no quieren prestar su apoyo a la interpelación para que el Presidente se victimice .

En el bloque amarillo son conscientes de que si no consiguen los dos tercios, el giro a las a comisión demorará la embestida , pero aclaran que Adorni igual deberá dar su informe de gestión el jueves de la semana que viene. “Hay tiempo hasta este viernes para enviar las preguntas”, explicaron. En la comisión de Asuntos Constitucionales que preside el oficialista Agustín Coto ya hay pedidos de interpelación, aunque no avanzan.

El jefe del bloque del PRO en el Senado había sido muy duro hace una semana. “ Tiene que dar un paso al costado, el presidente pedirle la renuncia. No es un ministro más, es el Jefe de Gabinete que tiene la responsabilidad de rendir cuentas ante las cámaras (...) Nos dimos cuenta de que nos mintió a todos ”, sentenció Goerling.

Puertas adentro del partido que fundó Mauricio Macri -que reaparecerá este viernes en Mar del Plata- hubo posiciones encontradas sobre la negativa a dar quórum el martes en Diputados. “Técnicamente era correcto no ir a la sesión porque el oficialismo había convocado a la comisión, pero esto es política ”, señaló un referente amarillo. El PRO difundió más tarde un comunicado en el que cuestionó a Adorni, pero destacó que no quiere prestarse al " show del kirchnerismo", un argumento parecido al que dan en la Rosada.

El Presidente provocó al ex mandatario, uno de sus principales aliados en el Congreso en los primeros dos años de gestión, al recordar en su discurso en la Fundación Faro que " Macri tiene el récord de defaultear en pesos" .

Encargado de sección Política, acreditado en Casa Rosada

Fuente: Clarín