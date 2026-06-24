A 26 años de la muerte de Rodrigo, así está hoy su hijo, Ramiro Bueno

Hay quienes dicen que el 24 de junio es el día más argentino del año. ¿El motivo? Los nacimientos de Lionel Messi , Juan Román Riquelme, Juan Manuel Fangio y Ernesto Sábato y las muertes de Carlos Gardel y Rodrigo Bueno . El referente del cuarteto perdió la vida hace 26 años en un accidente de tránsito en la Autopista Buenos Aires-La Plata cuando regresaba de un show en City Bell. Toda su familia se ocupó de mantener vivo su legado, pero especialmente su único hijo, Ramiro Bueno, que hoy, a los 28 años, se afianza como músico .

Ramiro Bueno es el único hijo de Rodrigo y Patricia Pacheco y, además de recibirse de técnico en Periodismo Deportivo y cursar la licenciatura en Comunicación Audiovisual en la Universidad de San Martín, decidió abrirse paso en el mundo artístico bajo el nombre de Rxpper Ram, como se presenta en sus redes sociales. “Estoy en la música, estoy en el arte, lo disfruto mucho y me fascina subir a un escenario . No me encasillo en un género, me considero más rapero porque estoy más cerca de la cultura del hip hop y lo que significa esa cultura”, dijo en una entrevista con LA NACION en 2025 .

En 2023 lanzó su primer disco, Valhalla ; al año siguiente presentó Zafiro: The Mixtape y en marzo de este año presentó su último trabajo, Náufrago. “No espero que les guste, pero sí espero que lo entiendan, ya que lo que canto y escribo son historias de mi vida , a mi manera y desde lo más profundo de mi alma”, expresó.

El joven no solo heredó de su padre la pasión por la música, sino que también guarda un importante parecido físico con él. El Potro llevaba el cabello azul; su hijo lo lleva rubio, casi amarillo .

Ramiro admitió que los 24 de junio son momentos difíciles. Él viajaba en el auto Ford Explorer SUV roja con su madre, su padre, Fernando Olmedo, el músico Jorge Moreno y el locutor de radio Alberto Pereyra. “ Me di cuenta de cómo nos salvamos con mamá . Para mí en ese momento volví a nacer”, aseguró el joven en la entrevista con Pablo Montagna en 2022. “Yo hoy podría no estar acá y estar con mi viejo allá arriba, por eso estoy plenamente agradecido de que mi historia no haya sido tan corta”, sostuvo.

El 24 de mayo de 2026, día en que el intérprete hubiese cumplido 53 años, Ramiro le dedicó un sentido mensaje en las redes con el que celebró, además, el triunfo de Belgrano de Córdoba en el Torneo Apertura. “Feliz cumpleaños, pa. Espero que estés feliz . Todo lo que viene pasando este mes es medio una locura, pero los locos como yo simplemente lo disfrutamos y transitamos así sin preguntarnos tanto las cosas. Te amo por siempre . Salud a mi pirata cordobés favorito . Un abrazo enorme a todos sus fanáticos, a los hinchas y socios de Belgrano y también sobre todo a mi familia en este día tan especial. Hoy todos somos Rodrigo. Ojalá pudiera ser así siempre . Salud”, escribió junto a un par de fotos que se tomó junto a la estatua de su padre, en la cancha.

Asimismo, el día del cumpleaños de Rodrigo, su madre Bety Olave compartió un emotivo video para recordar a su hijo . Le cantó el feliz cumpleaños con una torta celeste con el número 53 y el logo de Belgrano de Córdoba. “Feliz cumpleaños, hijo mío. Espero que estés sentado en la tribuna del Kempes para tener el mejor regalo , que hoy Belgrano salga campeón, y será el mejor regalo que te podemos dar todos los que te queremos, porque es lo que más amaste en tu vida, tu cuadro preferido. Celeste, mi corazón es celeste”, expresó.

Fuente: La Nación