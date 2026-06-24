Quiénes eran las cuatro hermanas que murieron tras quedar atrapadas en un auto que cayó a un canal en La Pampa

La Pampa atraviesa horas de conmoción por la tragedia que se cobró la vida de cuatro hermanas . El accidente ocurrió el lunes por la tarde, cuando la camioneta en la que viajaban cayó al lago Bajo Giuliani , a unos 10 kilómetros al sur de Santa Rosa, en la intersección de la Ruta Nacional 35 y la Ruta Provincial 14 .

Las víctimas fueron identificadas como Cristina Sosa (66) , María Olga Sosa (59) , Raquel Esmeralda Sosa (54) y Rosa Estela Sosa (53) , según informó el medio Radio Génesis 25 . Todas eran de la ciudad de 25 de Mayo y se dirigían a la capital pampeana para visitar a otra hermana que permanece internada en el Hospital Favaloro .

La familia Sosa está compuesta por ocho hermanos. En el viaje, iban cinco mujeres: la conductora, Dominga Fortunata Sosa (49) , fue la única sobreviviente. Logró salir del agua por sus propios medios y pidió ayuda, aunque quedó en estado de shock y debió ser asistida por el Servicio de Emergencias Médicas .

Cristina , la mayor de las fallecidas, era jubilada del Hospital Jorge Ahuad de 25 de Mayo, donde trabajó durante años. Raquel también formaba parte del personal del mismo hospital. Desde el centro de salud expresaron su pesar: “Su dedicación, compañerismo y calidad humana permanecerán por siempre en el recuerdo de nuestra comunidad hospitalaria”.

María , en tanto, se desempeñaba como portera en la Escuela 248 Crezca Grande , donde era muy querida por alumnos y docentes. La institución lamentó su fallecimiento y acompañó a la familia en el dolor.

Rosa , la cuarta víctima, era ama de casa. Su historia reciente estuvo marcada por otra tragedia: en julio de 2025, familiares de su esposo murieron en un choque frontal en la Ruta 151, cerca de Catriel, en Neuquén.

Según las primeras hipótesis, la Ford EcoSport en la que viajaban las hermanas despistó y cayó al agua en una zona sin iluminación, donde la intersección de las rutas forma una “T”. La camioneta atravesó el asfalto, superó el guardarraíl y quedó sumergida en el agua.

La sobreviviente advirtió a los rescatistas que en el vehículo viajaban otras cuatro personas, lo que permitió desplegar el operativo de búsqueda y encontrar los cuerpos.

La zona de Bajo Giuliani -donde ocurrió la tragedia- es un sector bajo que se inunda tras las lluvias y forma una laguna. Allí también funciona una planta de tratamiento de líquidos cloacales de la capital pampeana.

Fuente: TN