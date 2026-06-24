El desgarrador mensaje de despedida de la hermana de la niñera que encontraron muerta en Salta

La búsqueda de Guadalupe Ramos , la joven niñera de 19 años que había desaparecido el domingo en Salta , tuvo un trágico desenlace esta madrugada cuando encontraron su cuerpo en una construcción ubicada en el fondo de la casa donde vivía.

La noticia fue confirmada por su propia familia en medio de la conmoción. En particular, su hermana, Noelia Ramos , fue quien había encabezado en redes sociales la difusión de mensajes pidiendo ayuda para dar con su paradero.

Tras el hallazgo del cuerpo, la joven volvió a expresarse a través de su perfil en Facebook. Esta vez, con un mensaje de despedida que rápidamente se viralizó y reflejó el doloroso momento que atraviesan.

“Encontré a mi hermana. Gracias por compartir y por sus mensajes. Guadalupe está en casa, la voy a poder ver por última vez . Me voy a poder despedir. Gracias en serio por todo. Te amo, gorda”, posteó Noelia.

Por el momento, los investigadores trabajan para esclarecer las circunstancias del hecho y esperan el resultado de la autopsia para avanzar en la causa.

De acuerdo con la familia, la joven había salido junto a su pareja para dejar al nene que ella cuidaba como niñera. Después, habría emprendido el regreso sola hacia su casa , momento en el que se pierde su rastro.

Las cámaras de seguridad registraron parte de ese recorrido, pero en un punto clave la secuencia se interrumpe y la joven desaparece.

Otro punto que generó sospechas en la familia fue la actitud del joven señalado como su expareja. “ Dijo que no la había visto ” cuando la madre de Guadalupe fue a buscar respuestas.

Ramos también cuestionó la falta de preocupación que mostró durante la búsqueda: “Me dijo que estaba trabajando como bagayero y que estaba ocupado. No se interesaba por Guadalupe . Si era la novia, ¿cómo no se iba a preocupar?”.

Mientras tanto, la investigación avanza y toda la expectativa está puesta en la autopsia, que será determinante para establecer las causas y circunstancias de la muerte de Guadalupe Ramos.

Fuente: TN