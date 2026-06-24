El novio de la joven que murió en la Rambla de Mar del Plata también fue atropellado y le robaron el télefono y ropa mientras pedía ayuda

Julián Gómez quedó tendido junto al cuerpo de su novia, Guadalupe Merlos. El tiene 15, permanece internado en el Hospital Interzonal de Agudos. Ella, de 18, murió en acto, atropellada por el colectivo que despistó y se subió a la parada de la Rambla de Mar del Plata. Inmediatamente después, la escena era un caos. Heridos en la calle (hay tres personas en en estado crítico) , rescatistas asistiendo contrarreloj a quienes habían quedado atrapados debajo del micro, gritos, pedidos de auxilio, desesperación.

Aún antes de que llegaran las ambulancias, quienes estaban cerca corrieron para ayudar. O, mejor dicho, no todos. Un hombre de acercó a Julián, que había quedado junto a la carrocería del colectivo, sobre la dársena. Tomó el teléfono del adolescente y le pidió que se lo desbloqueara, así podía avisarle a su familia lo que le había pasado. En medio del shock, le dio la clave: el hombre abrió el celular, marcó un número, avisó del accidente y mostró su verdadero rostro: sacó el chip, apagó el aparato y se lo guardó. Antes de huir en el tumulto, le robó también la campera de abrigo y las zapatillas.

"Llamaron a mi primo diciendo que Julián había tenido un accidente y después de eso apagaron el celu y le sacaron el chip", contó en redes sociales Agos, una prima de Julián. "Les tendría que dar vergüenza aprovecharse de una situación así" , escribió.

Y pidió ayuda, indignada: "Los supuestos compañeros que estaban con él aprovecharon y le rastrearon el celular y la campera. No pueden ser tan hdp, se tiene que saber quienes son las ratas esas".

La historia la reveló el portal de noticias 0223, con quienes se comunicaron los familiares del adolescente y contaron la atrocidad del episodio: "Básicamente lo dejó en bolas y no le importó que Julián estuviera convulsionando al lado de su novia Guadalupe, que había fallecido en ese momento" , dijeron.

El incidente vial ocurrió al atardecer del lunes, esa misma madrugada Julián debió ser operado por las múltiples heridas que sufrió en la cara. También tiene una fractura en un brazo. Al otro día, supo que Guadalupe había fallecido. Ahora, en medio del duelo y la internación, pide sus pertenencias: "Despertó del accidente y se enteró que su novia falleció. Quiere el celular, tiene recuerdos con su novia", reclamó su prima.

En la mañana de este miércoles, el Hospital Interzonal General de Agudos “Oscar Alende”, a través del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, emitió un nuevo parte con el estado de salud de cada uno de los atropellados por el colectivo que generó la tragedia en el skatepark.

De acuerdo al informe, los dos pacientes internados en la Unidad de Terapia Intensiva, Thiago Vera, de 19 años y Florencia Introcaso, de 42, continúan en grave estado con pronóstico reservado. Roxana Ruíz, de 56, continúa internada en el shock room, también bajo un cuadro crítico, con pronóstico reservado.

Julián Gómez, dice el parte, evoluciona favorablemente y se encuentra en seguimiento con el área de salud mental.

Por último, María López Bosco y Patricia Morán, de 47 y 56 años, respectivamente, continúan su evolución favorablemente y en proceso de recuperación de sus fracturas, internadas en el piso común.

En tanto, familiares y amigos despiden este miércoles a Guadalupe Merlos . El velatorio se lleva adelante en una sala de sepelios ubicada en Jacinto Peralta Ramos al 500. En redes sus amigos la despidieron con sentidos mensajes. Su papá, Esteban Merlos, horas antes había posteado su última foto con ella. Una selfie que se tomaron el domingo, el Día del Padre. En una dolorosa paradoja del destino, el hombre es chofer de colectivos.

Fuente: Clarín