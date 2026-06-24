El papá de la niñera que encontraron muerta en Salta reveló la estremecedora amenaza del exnovio de su hija

Sigue la conmoción en la localidad salteña de Orán desde que se confirmó la muerte de Guadalupe Ramos , la joven de 19 años que estaba desaparecida desde el domingo y cuyo cuerpo encontraron esta madrugada dentro de una casa que funcionaba como depósito.

El hallazgo dio inicio a una investigación judicial que avanza con hermetismo, mientras los peritos trabajan para reconstruir las últimas horas de la víctima. En medio del impacto, el testimonio del padre, Raúl Ramos , sumó un elemento que podría ser clave en la causa.

Antes de que encontraran el cuerpo de la joven niñera, Ramos había señalado a la expareja de su hija y recordó una frase estremecedora. “Ustedes se van a arrepentir y la van a encontrar cortada y tirada en algún lado”, recordó, en diálogo con el medio Qué pasa Salta.

El padre de la víctima atribuyó la frase al joven con el que ella mantenía una relación desde hacía unos ocho meses. Según explicó el hombre, la familia nunca aceptó ese noviazgo porque consideraban que el muchacho era “un drogadicto y malviviente”.

“Uno cría a sus hijos pensando siempre lo mejor para ellos”, expresó.

De acuerdo con la familia, la joven había salido junto a su pareja para dejar al nene que ella cuidaba como niñera. Después, habría emprendido el regreso sola hacia su casa , momento en el que se pierde su rastro.

Las cámaras de seguridad registraron parte de ese recorrido, pero en un punto clave la secuencia se interrumpe y la joven desaparece.

Otro punto que generó sospechas en la familia fue la actitud del joven señalado como su expareja. “ Dijo que no la había visto ” cuando la madre de Guadalupe fue a buscar respuestas.

Ramos también cuestionó la falta de preocupación que mostró durante la búsqueda: “Me dijo que estaba trabajando como bagayero y que estaba ocupado. No se interesaba por Guadalupe . Si era la novia, ¿cómo no se iba a preocupar?”.

Mientras tanto, la investigación avanza y toda la expectativa está puesta en la autopsia, que será determinante para establecer las causas y circunstancias de la muerte de Guadalupe Ramos.

Fuente: TN