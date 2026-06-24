“Chivos expiatorios”: qué dice la carta que Carlos Pérez le entregó a su abogado en la tercera audiencia del juicio por Loan

En la tercera audiencia del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña , uno de los imputados, Carlos Pérez, le entregó una carta a su abogado defensor, Ernesto “Tito” González, con una serie de inquietudes vinculadas al desarrollo del debate oral.

Según explicó el letrado en diálogo con TN , el contenido del escrito no apunta a cuestiones personales ni declaraciones de fondo, sino a aspectos estrictamente técnicos del proceso. “La carta son notas, consultas técnicas sobre cómo se va a desarrollar el debate. Son cuestiones técnicas. Son inquietudes, y mejor para mí si me las anota”, detalló.

En las imágenes a las que accedió este medio se puede leer que el escrito comienza con el título “Chivos expiatorios”. Luego continúa: “Considero que este lamentable hecho ocurrido en la provincia de Corrientes ha superado ampliamente las capacidades investigativas del orden fiscal".

Y sigue: “Tal vez la fuerte presión mediática que inunda la provincia produjo que ante indicios y no pruebas fehacientes rápidamente se nos juzgue falsamente”.

El intercambio entre Pérez y su abogado González se produjo minutos antes del inicio de la audiencia en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional en Corrientes.

En el comienzo de la tercera jornada, las defensas cuestionaron la acusación fiscal por falta de precisión en los hechos y roles, plantearon nulidades y pidieron sumar pruebas, al sostener que así no pueden defender a los imputados. La fiscalía, encabezada por Carlos Schaefer y Tamara Pourcel, rechazó todo y afirmó que la acusación ya fue validada y cumple con el nivel de detalle requerido.

De este modo, los jueces resolvieron ir a un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para definir las cuestiones planteadas.

Además de hoy, esta semana habrá otra audiencia el jueves, que está prevista para las 9.00.

Esta semana será central en el proceso, ya que tanto las nulidades que interpondrán las defensas como las eventuales declaraciones de los imputados permitirán empezar a reconstruir en detalle lo ocurrido y poner a prueba las hipótesis que sostienen las partes.

En este contexto, también podrían presentarse ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes personas del entorno de Loan, como María y José, sus papás, que no pudieron declarar la semana anterior.

La audiencia del jueves pasado había sido postergada por la ausencia de uno de los imputados (Rossi Colombo) en la jornada inicial y por los pedidos de tiempo de la nueva defensa (Juliana Machado) para interiorizarse en el expediente.

Las indagatorias, en tanto, abrirían la posibilidad de que los acusados den su versión de los hechos o elijan guardar silencio. Tras una primera semana en la que se los vio inquietos y con intención de hablar, crece la expectativa sobre lo que puedan decir.

Fuente: TN