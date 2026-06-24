Laudelina Peña, cara a cara con los jueces: hoy tiene que explicar qué pasó con Loan

El Tribunal Oral Federal de Corrientes retoma este miércoles el juicio oral y público por la sustracción de Loan Danilo Peña (5), de quien nada se sabe nada desde hace más de dos años. La audiencia arrancará a media mañana con posibles planteos de nulidades de las defensas y luego los imputados tendrán la oportunidad de declarar.

La primera en dar su versión de los hechos sería Laudelina Peña (47) , tía del chico. Se trata de una protagonista a la que los investigadores le adjudican un rol central en todo el hecho, ya que fue quien invitó a la mayoría de los comensales al almuerzo que su mamá, Catalina Peña (88) , organizó ese 13 de junio en honor a San Antonio de Padua.

Además, está sospechada de haber sido quien colocó en un lodazal y luego “descubrió” uno de los botines que calzaba Loan cuando desapareció. Todo con la finalidad de hacer creer que el chico se había perdido en una zona de montes, lagunas y extensos pastizales que rodean a la casa de Catalina.

A dos semanas de la desaparición, Laudelina buscó imponer la hipótesis de que Loan había sido atropellado por la Ford Ranger blanca de otros dos imputados, el ex capitán de navío Carlos Guido Pérez (64) y su esposa, María Victoria Caillava (54), cuando retornaban a 9 de Julio, tras finalizar el almuerzo. Esa versión la dio ante un fiscal provincial y luego se retractó ante la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo.

Las expectativas están puestas en que alguno de los imputados se quiebre y aporte datos que permitan establecer la suerte corrida por Loan tras su desaparición en el naranjal, en la tarde del 13 de junio de 2024.

Nadie sabía que ese día el chico iría con su papá al paraje El Algarrobal. Loan pidió acompañarlo cuando su papá ya estaba montado en su caballo, listo para ir a visitar a su madre Catalina. El hombre aseguró que tampoco estaba al tanto del almuerzo ni de la gente que iba a concurrir .

Fuentes judiciales dijeron que es poco probable que los padres de Loan, José Peña y María Noguera, declaren esta semana, ya que hasta el martes el Tribunal no los había citado. Desde la Fiscalía habían pedido que se los convocara con bastante tiempo, ya que residen en 9 de Julio y deben desplazarse casi 200 kilómetros para llegar a la ciudad de Corrientes, donde se realiza el juicio.

Según el cronograma dado a conocer por el Tribunal Oral Federal de Corrientes, esta semana se realizarán sólo dos audiencias. A pocos días de iniciarse, el juicio ya lleva un retraso de dos jornadas, debido a la decisión de sumar al juicio a un imputado que el martes de la semana pasada no se presentó.

Se trata del psicólogo tucumano Federico Esteban Rossi Colombo (45) , quien se contactó vía Zoom cinco horas después, cuando el presidente del Tribunal, Fermín Ceroleni, había pedido su detención .

Los jueces Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco dieron marcha atrás con esa decisión y aceptaron que Rossi Colombo sea juzgado junto a otros 16 imputados. Para eso fue necesario volver a leer toda la primera parte de la imputación y designarle una defensora oficial, que asumió el cargo al día siguiente y pidió un plazo de 72 horas para estudiar el expediente.

Machado les había advertido a los jueces que si no accedían a ese planteo recurriría en Casación porque considerar que se vulneraba el derecho de defensa de Rossi Colombo. Acorralados por una situación que ellos mismos habían generado, los magistrados decidieron postergar la audiencia hasta este miércoles.

Por la sustracción y el ocultamiento de Loan están procesados como coautores Bernardino Antonio Benítez (39, tío político del chico), su pareja, Laudelina Peña; Daniel "Fierrito" Ramírez (51) y Mónica del Carmen Millapi (37), amigos de los antes mencionados; el ex marino Carlos Pérez y Victoria Caillava; y el ex comisario del pueblo, Walter Adrián Maciel (45) . A éste último le adjudican una participación necesaria en el hecho.

En forma simultánea son juzgadas otras diez personas que están acusadas de entorpecer e intentar desviar la investigación. Según la causa, ese grupo era liderado por la abogada Elizabet Noemí Cutaia (47) y el perito en criminalística Alan Juan José Cañete (34) .

También tuvo un rol preponderante en ese grupo Nicolás Gabriel Soria (44), alias “El Americano” , quien se hacía pasar por integrante de Interpol y los servicios de inteligencia norteamericanos, y buscó plantar la hipótesis de que la sustracción de Loan se dio en el marco de un ajuste de cuentas narco.

El grupo se completa con Pablo Javier Noguera (44), pareja de Cutaia; la operadora en violencia familiar Valeria López (52); la abogada Delfina Taborda (24), el policía de la Ciudad Leonardo Rubio (40), la estudiante de psicología Verónica Machuca Yuni; el ex estudiante de psicología Pablo Núñez (28); y el psicólogo tucumano Federico Esteban Rossi Colombo (45).

Fuente: Clarín