Investigan un violento ataque contra una adolescente en Lomas de Zamora: su resistencia la puso a salvo

Un extraño episodio generó preocupación en las calles de El Olimpo, en Lomas de Zamora , cuando un hombre bajó de una camioneta, abordó a una joven y forcejeó violentamente con ella al punto de arrastrarla hasta el vehículo. La escena quedó registrada por las cámaras de video del lugar, donde se ve que la chica opuso resistencia y quedó tirada sobre la calzada.

El caso ocurrió este domingo a plena luz del día: pasadas las 15.30; en el cruce de las calles San Martín y el Pasaje Néstor Kirchner, en la localidad ubicada en la zona sur del conurbano bonaerense.

En las imágenes se observa el momento en que una Renault Kangoo gris detiene abruptamente la marcha, el agresor baja y se dirige directamente a su víctima , que venía caminando por la vereda. Aparentemente con la intención de robo.

Sin embargo, la joven opone una feroz resistencia. Se produce un forcejeo y el agresor intenta llevársela a la rastra al interior de la camioneta.

El registro fílmico muestra que al atacante, quien pareciera haber visualizado a la chica minutos antes, se abalanza sobre ella con fuerza, la agarra del torso y la empuja hacia el vehículo.

No obstante, la puerta del acompañante no cierra en su totalidad y la joven luego de forcejear ferozmente logra escapar apenas unos metros después , mientras el conductor acelera y se va.

Con la difusión de las imágenes y la preocuparon de los vecinos de la zona, la Policía Bonaerense abrió una investigación por “averiguación de ilícito” .

En el caso interviene la U Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, el Grupo Táctico Operativo (GTO) y la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI). La camioneta ya fue identificada.

Según trascendió, el sospechoso fue detenido y en su declaración aseguró que el objetivo de su ataque no fue un secuestro, sino que se trató de un robo que terminó en forcejeo. En tanto, se supo también que la chica no era de la zona pero había ido hasta allí a visitar a su novio.

Si bien en un primer momento se había especulado con un intento de secuestro, fuentes municipales indicaron a Clarín que esa hipótesis había sido descartada y que se trató de un intento de robo.

Fuente: Clarín