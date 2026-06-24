Caso Agostina Vega: las fotos de la casa de Barrelier y dónde encontraron rastros de sangre que habían sido limpiados

La investigación por el asesinato de Agostina Vega , que ya tiene a tres personas imputadas, sigue sumando elementos inquietantes. En las últimas horas se conocieron detalles de las pericias realizadas en la vivienda de Claudio Barrelier, la expareja de la madre de la víctima, quien está acusado de homicidio triplemente calificado.

Según fuentes con acceso al expediente, tras el levantamiento del secreto de sumario se incorporaron los resultados de los estudios realizados con Luminol, el reactivo utilizado para detectar rastros de sangre invisibles a simple vista, incluso cuando se intentó eliminarlos mediante una limpieza.

Las pruebas dieron resultado positivo en un sector clave de la vivienda: el baño. Allí los investigadores detectaron indicios compatibles con sangre, un hallazgo que ahora forma parte de las evidencias analizadas por la fiscalía.

Infobae accedió además a imágenes tomadas en el interior de la casa de Barrelier, ubicada sobre la calle Juan del Campillo al 800 del Barrio Cofico de Córdoba. Las fotografías muestran distintos ambientes repletos de objetos acumulados. En el living-comedor se observan un televisor, una heladera cubierta de imanes, adornos sobre las paredes y numerosos elementos distribuidos en el lugar.

Otras imágenes exhiben importantes acumulaciones de ropa, cajas, bolsos, muebles, juguetes y peluches, apilados en distintos sectores de la vivienda.

En paralelo, la causa podría sumar una cuarta imputada . Según pudo saber este medio, la querella que representa al padre de Agostina apunta a Marianela Palmero , la mujer que convivía con Claudio Barrelier y con quien tenía una hija.

Fernanda Alaniz, abogada del padre de la víctima, confirmó este miércoles a Infobae que se encuentra solicitando nuevas medidas de prueba y pericias. La sospecha se centra en que Palmero se encontraba dentro de la vivienda al momento del crimen, por lo que la querella considera difícil que no haya visto o escuchado nada de lo ocurrido.

En ese contexto, buscarán determinar qué conocimiento tuvo de los hechos y si le cabe algún grado de responsabilidad penal. La hipótesis que impulsan es la de un presunto encubrimiento agravado.

La semana pasada, Jorge Cassini, defensor de Barrelier, confirmó que agravaron la imputación de su defendido y ahora lo acusan de homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y por mediar violencia de género, figura contemplada como femicidio .

Para el Ministerio Público Fiscal Barrelier engañó a Agostina, abusó de ella y la estranguló para ocultar el ataque . Luego, intentó desaparecer el cuerpo con el objetivo de lograr su impunidad.

El segundo imputado es Osvaldo Fasetta, quien se encuentra acusado de encubrimiento agravado en contexto de violencia de género . El hombre, de 47 años, residía en una habitación ubicada en la vivienda de barrio Cofico donde, según la hipótesis de la fiscalía, Claudio Barrelier asesinó a la adolescente de 14 años.

Por ese motivo, para los investigadores resulta poco probable que no haya advertido movimientos o ruidos dentro de la casa.

A su vez, los investigadores buscan determinar si fue él quien mantuvo contacto con la madre de Agostina, Melisa Heredia , durante las primeras horas de la búsqueda de la joven. Según la hipótesis de la fiscalía, Fassetta podría estar detrás de una serie de llamados y mensajes enviados a la mujer con el aparente objetivo de llevar tranquilidad mientras la menor ya era intensamente buscada. Entre esos contactos figura una comunicación en la que una voz masculina le decía: “Quedate tranquila, te la tenemos dormidita” .

Por su parte, una de las exparejas de Barrelier , Soledad Andreani , se encuentra acusada también de encubrimiento agravado. La Justicia cree que la mujer le prestó a Barrelier el Ford Ka que utilizó para descartar el cuerpo de la adolescente en barrio Ampliación Ferreyra, en Córdoba.

Fuente: Infobae