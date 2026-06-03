Quién es Carlos Mahiques, el juez de la Cámara Federal de Casación Penal que denunció “persecución mediática”

El juez Carlos Mahiques denunció una “persecución mediática” contra los integrantes del Poder Judicial y un supuesto intercambio de información entre magistrados y periodistas y medios de comunicación . En este sentido, también se vio involucrado en una serie de acusaciones relacionadas al escándalo que rodea a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) .

Padre de Juan Bautista Mahiques , actual ministro de Justicia de la Nación, el camarista de 75 años logró continuar como vocal del máximo tribunal penal luego de que el Gobierno lo oficializara a través de un decreto con la firma del presidente Javier Milei y de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva. A su edad, los jueces deben jubilarse , a excepción de recibir el respaldo del Senado y el Presidente, como ocurrió en su caso.

En febrero de este año, Mahiques se vio envuelto en un escándalo cuando una investigación de LA NACION reveló que habría festejado su último cumpleaños el 1º de noviembre pasado en una quinta de Pilar ligada al número dos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino . El empresario, cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Entre autos de colección, magistrados y fiscales, “Coco” —como es apodado en los tribunales— habría utilizado el predio de 5,5 hectáreas e incluso uno de los jueces consultados por LA NACION reconoció que asistió al evento. Mahiques negó que esa fiesta haya ocurrido . “Y si fuera cierto, ¿cuál sería el inconveniente? No siento que sea algo por lo que deba excusarme", apuntó.

Mahiques llegó a la Cámara Federal de Casación Penal en 2017 por una decisión del expresidente Mauricio Macri , que lo trasladó, por decreto, a un cargo para el que no había concursado. Al año siguiente fue ratificado por el Senado en el nuevo puesto.

La decisión despertó críticas y cuestionamientos de distintas organizaciones, como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).

En diciembre de 2015 dejó su despacho en Tribunales y asumió como ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires , nombrado por la exgobernadora María Eugenia Vidal . A fines de mayo de 2016 renunció y volvió a la Cámara de Casación porteña, de donde se había ido con licencia.

Previamente, en 2013 , asumió como juez de la Cámara de Casación porteña, que, a diferencia de la Federal, trata delitos considerados “comunes”, como hurtos y homicidios. Antes de llegar a este tribunal, que está en funcionamiento desde 2014, fue juez de un Tribunal Oral Criminal de la ciudad de Buenos Aires y del Tribunal de Casación Penal bonaerense .

El nombramiento, oficializado el 19 de mayo, se extendió durante cinco años más . Así, Mahiques logró conseguir, gracias al apoyo de la oposición dialoguista, los votos necesarios para llegar al acuerdo que le permitió seguir en el cargo de vocal de la Cámara Federal de Casación Penal .

El camarista obtuvo el acuerdo por 58 votos a favor y 11 votos en contra . El peronismo votó dividido, mientras que el pliego fue respaldado por el oficialismo, la UCR, Pro, diversas fuerzas provinciales y los peronistas de Convicción Federal que responden a los gobernadores peronistas Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta). Desde el kirchnerismo, en tanto, rechazaron el pliego y consideraron que carece de “las condiciones éticas, constitucionales y jurídicas para ocupar una magistratura”.

Fuente: La Nación