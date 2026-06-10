Qué significa el color de los paños de microfibra y por qué cada uno tiene un uso específico

Los paños de microfibra son un clásico de la limpieza en cualquier casa . Son prácticas, absorben líquidos, levantan polvo y dejan todo impecable. Sin embargo, hay un detalle que muchos pasan por alto: los colores no son solo una cuestión de estética .

Según los expertos en limpieza, en los tonos rojo, verde, azul y amarillo hay un sistema pensado por profesionales para evitar la contaminación cruzada entre distintos ambientes del hogar. Este código de colores ayuda a identificar rápido qué paño usar en cada espacio y mejorar la higiene general de la casa.

El objetivo principal de este sistema es evitar que un mismo paño pase de un ambiente a otro y traslade bacterias o suciedad . Por ejemplo, usar el mismo trapo para limpiar el inodoro y después la mesada de la cocina puede ser un gran error, porque los microorganismos viajan de un lado a otro.

Por eso, cada color tiene su función específica y ayuda a organizar la limpieza de manera más segura y eficiente.

Para que estos paños sigan siendo efectivos y no pierdan su poder de limpieza, los especialistas recomiendan:

Fuente: TN