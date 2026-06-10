La psicología afirma que las personas que sostienen la puerta para que pase otro no sólo son amables

En el día a día hay gestos que parecen mínimos, pero en realidad pueden decir mucho sobre las personas. En este marco, sostener una puerta para que alguien pase es uno de esos detalles que, aunque muchos lo ven como una simple muestra de educación, la psicología señala que esconde mucho más.

Según los especialistas, las acciones espontáneas de cortesía están relacionados a habilidades sociales, empatía y la capacidad de considerar las necesidades ajenas . Por eso, quienes tienen el hábito de sostener la puerta no solo demuestran amabilidad, sino también otros rasgos muy valorados en cualquier vínculo.

Este gesto implica estar atento al entorno y reconocer la presencia del otro. Aunque parezca un detalle menor, refleja una actitud de consideración y respeto hacia quienes nos rodean.

Además, diversos estudios sobre comportamiento social muestran que las personas que realizan actos cotidianos de cortesía suelen tener mayores niveles de empatía . Es decir, pueden ponerse en el lugar del otro y actuar pensando en cómo sus acciones afectan a los demás.

También, los expertos asocian este tipo de conductas con la inteligencia emocional . Quienes practican pequeños gestos de ayuda suelen comprender mejor las emociones, establecer vínculos positivos y moverse con soltura en distintos contextos sociales.

La inteligencia emocional no aparece solo en situaciones complejas. Muchas veces se ve en acciones simples, como ceder el paso, agradecer, escuchar o sostener una puerta para alguien que viene detrás.

Si bien la educación influye, los especialistas remarcan que también intervienen factores de personalidad. Las personas más cooperativas y orientadas al bienestar común suelen hacer este tipo de acciones de manera natural , sin buscar reconocimiento ni recompensa.

Por eso, sostener una puerta para que otro pase no es solo protocolo. En muchos casos, refleja empatía, respeto y una verdadera disposición a facilitar la vida de los demás .

Fuente: TN