Por qué mucha gente pone una tela blanca en la ventana del auto

Si alguna vez viste una tela blanca atada a la ventana de un auto , seguramente te preguntaste para qué servía. Aunque para muchos puede pasar desapercibido, lo cierto es que tiene una función práctica e importante que todos los conductores deben saber.

Colocar una tela blanca en la ventana de un auto funciona como una señal de auxilio . A diferencia del pañuelo blanco por la ventana, usado para indicar una emergencia médica, este gesto indica que el auto sufrió un inconveniente y necesita ayuda .

La señal sirve para informar a otros conductores y a los servicios de asistencia que el auto está detenido por una emergencia y no fue abandonado . Las situaciones más comunes que suelen motivar este gesto son:

El color blanco se elige porque es fácilmente visible a la distancia y no suele confundirse con otras señales de tránsito.

Además, es un color asociado a la paz y la neutralidad, lo que ayuda a que el mensaje sea claro: no se trata de una situación de peligro o violencia , sino de un pedido de ayuda.

En algunos casos, también se utiliza una bolsa plástica blanca o cualquier prenda clara que esté a mano , siempre con el objetivo de llamar la atención de quienes pasan por el lugar.

Aunque en los últimos años la tecnología avanzó considerablemente, la tela blanca en la ventana de un auto sigue siendo una de esas señales tradicionales que conservan su utilidad.

Fuente: TN