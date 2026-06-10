El kirchnerismo marcha a San José 1111 a un año de la condena a Cristina Kirchner

El kirchnerismo duro desplegará este miércoles una serie de actividades para respaldar a Cristina Kirchner . Será en el marco del primer aniversario de la condena de la Corte Suprema , que el 10 de junio de 2025 dejó firme la sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos contra la expresidenta en la causa Vialidad .

Bajo las consignas “Cristina Libre” y “contra la proscripción” , en el Senado los bloques del peronismo en ambas cámaras del Congreso de la Nación darán hoy una conferencia, mientras que a partir de las 16 tendrá lugar un banderazo de los militantes frente al departamento de San José 1111 , en el barrio porteño de Constitución, donde cumple su reclusión de forma domiciliaria.

Los senadores y diputados justicialistas, según señalaron, denunciarán la “injusta condena, la persecución y la proscripción sobre la dos veces presidenta, ex vicepresidenta de la Argentina y principal líder de la oposición” en un descargo que tendrá lugar en el Salón Provincias Unidas. Tienen previsto presentar un documento ante la Corte Suprema. “La democracia no puede naturalizar que el Poder Judicial se convierta en un actor de disciplinamiento político”, agregaron. Más tarde, en la concentración en las afueras del domicilio, se espera una concentración en la que confluyan agrupaciones militantes, organizaciones municipales, movimientos sociales y gremios afines.

Las acciones se definieron tras una reunión realizada en la sede del PJ Nacional , que continúa presidido y nunca dejó de ser digitado por Cristina. Los asistentes, además, resolvieron llamar a una movilización en Parque Lezama el próximo sábado 20 de junio en el marco del Día de la Bandera y bajo las mismas premisas de repudio a la condenada, así como también organizar un festival denominado “Cristina Libre” para este sábado 13 en la ex ESMA (Av. del Libertador 8151). “Los participantes del encuentro se comprometieron activamente con la movilización convocada para el 20”, remarcaron en un comunicado partidario.

Hace un año la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión que el poder le venía reclamando: meter presa a Cristina y proscribirla. Un año de injusticia. Un año acompañandola. Nos vemos en San José 1111. 🕓 10/6 - 16hs | 📍San José 1111 pic.twitter.com/7dmVx6Hpm2

Dicha cumbre reunió a autoridades partidarias, legisladores, intendentes y referentes sociales. Entre ellos, estuvieron el jefe de senadores, José Mayans ; y los diputados Paula Penacca , Horacio Pietragalla , María Teresa García y Lucía Cámpora (titular de La Cámpora), entre otros. A su vez, algunos jefes municipales presentes fueron Federico Otermín (Lomas de Zamora), Mariel Fernández (Moreno), Marisa Fassi (Cañuelas) y Damián Selci (Hurlingham).

Hace un año, la Corte Suprema resolvió de manera unánime la ratificación de la sentencia de Cristina Kirchner por Vialidad con los votos de los tres jueces: Horacio Rosatti , Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti . El tribunal supremo respaldó los cargos del Tribunal Oral Federal N°2 (en primera instancia) por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en el marco de las licitaciones de obra pública adjudicadas en Santa Cruz, y la absolución por el delito de asociación ilícita. La decisión provocó un cimbronazo en el sistema político nacional y marcó que la expresidenta sea la primera en la historia en tener una condena firme por corrupción .

Cristina, que por entonces pretendía competir por una banca en las elecciones legislativas bonaerenses de 2025 en la Tercera Sección, recibió ese día la noticia mientras se encontraba en la sede del PJ. Tras conocerse el resultado, brindó un discurso desde la calle rodeada de la militancia que se acercó hasta el edificio de Matheu 130, donde acusó una " un cepo del Partido Judicial al voto popular “, calificó a los jueces de “monigotes” y sostuvo que " estar presa es un certificado de dignidad “. Días después, dada su edad (72 años), lograría acceder a una prisión domiciliaria y tendría lugar una movilización en su apoyo el 18 de junio en Plaza de Mayo.

El kirchnerismo duro, de esta manera, buscará volver a mostrar tracción social en las calles y mantener vigente una causa que considera central para su identidad política. Esa posición es un punto de discordia con los sectores internos que hoy empujan el liderazgo y la proyección presidencial del gobernador bonaerense, Axel Kicillof , junto con los matices a la hora de pronunciarse sobre un eventual indulto. “Un año atrás se consumó una enorme infamia a la vista de todos : la condena de Cristina dictada por sectores del Poder Judicial tan alejados de la Justicia como cercanos al poder real”, escribió hoy Kicillof en sus redes.

Esta seguidilla de acciones se da, además, en un contexto especial luego de que el mandatario provincial y el líder de La Cámpora e hijo de Cristina, Máximo Kirchner , retomaran el diálogo el último fin de semana para la organización del velatorio del Indio Solari en Avellaneda.

Fuente: La Nación