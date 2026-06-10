Bajo perfil y en familia: Patricia Bullrich cumple 70 años pero no va a hacer fiesta porque “no lo considera oportuno”

Estaba todo encaminado para que este juev es la familia de Patricia Bullrich la sorprendiera con un festejo por su cumpleaños número 70 , que se podría extender también a una celebración al sábado o domingo, con familia, amigos y, también, dirigentes políticos.

Pero la fiesta se frustró antes de empezar. "No me parece oportuno" , les transmitió la senadora a su marido, Guillermo Yanco, a su hijo, y a los principales amigos que querían organizar. Bullrich quiere transmitir que está enfocada en el trabajo, con agenda en el Senado y también como parte de la mesa política ejecutiva.

La decisión de la ex ministra de Seguridad va en línea de las sensaciones que tiene, pero que muchas veces evita transmitir públicamente. Que si bien la economía va en el camino correcto, todavía no rebota en todos los sectores y mucha gente, cree Bullrich, "la está pasando mal".

El económico es un capítulo que por ahora la senadora elige no tocar cuando confronta con el Gobierno por diferentes temas. La demora en la presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni, el rechazo ejecutivo al pliego de la jueza Verónica Michelli, o incluso, los cuestionamientos constantes del Presidente a la prensa son los temas por los que expresó su enojo.

De cara a lo que viene, probablemente Bullrich empiece a colar en la agenda esas críticas en materia económica, tema que no está dentro de su expertise, pero en el que está asesorada de diferentes especialistas que la acompañaron en la campaña 2023.

El no festejo del cumpleaños, además, evita que surjan versiones sobre diferencias con los hermanos Javier y Karina Milei. Si Bullrich celebraba en gran escala, con una fiesta multitudinaria, y había actores de la política presentes, el hecho de que los Milei no estuvieran invitados podría haber generado un nuevo cortocircuito.

En la Rosada se quejan del excesivo protagonismo de Bullrich , que se incrementó en el último mes, en el que la senadora hasta llegó a presentar una carta de renuncia a la jefatura de bloque del Senado.

En las últimas horas, la nueva jugada de Bullrich fue publicar un curioso video en sus redes sociales , titulado "Se dice de mi", con una canción que inmortalizó Tita Merello y en el que se la ve ante la disyuntiva de un laberinto en el que figuran las palabras "Presidencia", "Vice" y "Jefatura de Gobierno".

Para el jueves, día del cumpleaños de la senadora, se espera la reunión de mesa política, de la que habitualmente es parte pero encuentro sobre el que hubo versiones acerca de su posible desafectación, por decisión de los Milei.

Hasta el lunes, a Bullrich no le habían cursado la invitación, pero en el Gobierno aseguraban que no se la habían pasado porque todavía no estaba confirmado el horario de la reunión.

Fuente: Clarín