Buscan prohibir las caravanas de motos en La Plata y fijaron multas millonarias con un nuevo proyecto

Las ciudad de La Plata busca hacerle frente a la problemática del aumento de las picadas clandestinas y la circulación imprudente de motociclistas . En este sentido, el presidente del bloque de concejales de Pro, Nicolás Morzone , elevó al Concejo Deliberante un proyecto para prohibir las caravanas de motos y toda “concentración o desplazamiento masivo” de este tipo de vehículos en la localidad bonaerense. La propuesta forma parte de un plan que el legislador denominó “ Antifisuras ”, vinculados al orden público y la seguridad urbana.

El funcionario consideró que estos eventos no solo provocan molestias, sino que también causan serios accidentes de tránsito . Es por esto que prevé que las motos involucradas sean secuestradas de forma preventiva; además pide que se impongan fuertes multas para los participantes y sanciones para quienes convoquen o difundan este tipo de encuentros a través de las redes sociales.

El proyecto que ingresó al Concejo Deliberante de La Plata, según consignó 0221 , establece multas de entre 1500 y 5000 módulos , además de lo que conlleve el acarreo y la estadía del vehículo secuestrado. El valor del módulo es de $2215 , por lo que las multas podrían oscilar entre los $3.322.500 y $11.075.000 . Aquellos que circulen sin registro, patente, seguro obligatorio, documentación o con escapes antirreglamentarios tendrán las penalidades más altas .

Asimismo, las penas se agravarán en función de la cantidad de vehículos que estén involucrados . Es decir, cuando la concentración supere las 20 motos, la multa aumentará un 50%; si supera las 50, se duplicará; y si reúne a más de 100, podrá triplicarse . En los casos agravados por la cantidad de motos, las sanciones podrían superar los 33 millones de pesos .

Aquellos que “convoquen, organicen o difundan” estos encuentros serán considerados “responsables solidarios” y podrían recibir sanciones equivalentes a las de los participantes. La iniciativa pretende prohibir las caravanas que obstruyan la circulación , generen ruidos molestos con el sonido de las aceleraciones, desobedezcan las señales de tránsito o “alteren el orden público”.

Morzone definió la problemática de las motos como una “ nueva, expansiva y crónica patología degradativa urbana ” que genera “intimidación colectiva, perturbación de la tranquilidad pública y desestabilización del orden público”. Según consideró, en La Plata rige una “emergencia en seguridad pública” debido a la “ ausencia total de controles ” llevados adelante por la municipalidad.

También aseguró que existe un antecedente aplicado en otros municipios bonaerenses como Escobar , Mar del Plata , Junín , Trenque Lauquen , General Villegas y Coronel Suárez .

Recientemente, y en el marco del mismo plan, ya había querido implementar medidas similares cuando presentó un proyecto para prohibir el ingreso a la cancha de los hinchas de Estudiantes y Gimnasia acusados de vandalismo .

Con el objetivo de endurecer las sanciones incluidas en el Código de Convivencia Urbana , Morzone buscó incorporar a la Ordenanza N°12.170 la figura de “violencia urbana con motivación deportiva”, que abarca contravenciones como pintadas, graffitis, daños o intervenciones sobre el espacio público cuando estén vinculadas a la identificación o rivalidad entre clubes. En la actualidad, este tipo de contravenciones son sancionadas con multas y trabajo comunitario .

De acuerdo con el texto de la norma, se habilitará la aplicación de sanciones adicionales como la inhabilitación para comprar entradas o abonos , la prohibición de ingresar a espectáculos deportivos en La Plata y la imposibilidad de participar en actividades organizadas o autorizadas por el municipio por un plazo de entre 2 y 5 años en casos de reincidencia .

Fuente: La Nación