Preocupación en Córdoba: tiene 52 años, se escapó del hospital donde estaba internado y desapareció

Un hombre desapareció hace más de tres meses tras escaparse de un hospital y las autoridades continúan la búsqueda.

La persona fue identificada como Jorge Alejandro López, de 52 años. La última vez que alguien lo vio fue el 3 de marzo de 2026 , durante la siesta, en la intersección de la Avenida Belén y la calle López y Planes, en el barrio Parque de Villa Dolores, Córdoba. Desde entonces, una investigación de gran escala busca dar con su paradero sin resultados hasta el momento.

Según informó ElDocetv , López desapareció tras retirarse sin alta médica del Hospital Regional de Villa Dolores.

En marzo, el hijo del hombre, Valentín López, detalló en diálogo con el medio citado que la última vez que lo vieron “andaba con un pantalón negro corto y una remera negra corta también, una gorra roja y zapatillas negras”.

Asimismo, explicó que su padre había sido trasladado al hospital días después de haberse golpeado la cabeza. “Él estaba bien de salud, solo se golpeó la cabeza el domingo y de ahí lo llevaron al Hospital Regional de Villa Dolores”, indicó.

Y relató: “El martes a las 6:30 se quiso escapar y los del hospital lo doparon, y a las 7 ya se había escapado. La última vez que lo vieron fue una cámara en barrio Parque a las 7:22 de la mañana”.

Según detalló el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, la Fiscalía de Fuero Múltiple N°2 de Villa Dolores lleva adelante la investigación junto a la División Investigaciones de la Policía y la Dirección de Investigaciones Operativas (DIO) y se desplegó personal policial de la Unidad Regional San Javier para agotar la búsqueda.

El análisis de cámaras de seguridad —domos públicos y privados— estuvo a cargo del Área de Análisis Situacional (AASIT) dependiente de la Dirección General de Investigaciones Criminales, que relevó las imágenes de toda la zona por la que se habría desplazado López.

En el operativo, participan efectivos del DUAR, el ETAC, Bomberos, la División Canes de la Policía de Córdoba —especializada en búsqueda de rastros específicos en grandes áreas y de restos humanos y biológicos— y la División Canes de los Bomberos Voluntarios de La Paz, Villa de Las Rosas y Salsacate.

Los rastrillajes se realizaron a pie, en moto, con buzos tácticos en los espejos de agua y canales de riego de la zona noreste y oeste de la ciudad. También se utilizaron drones de Bomberos Voluntarios de Villa Dolores y un helicóptero del Departamento Patrulla Aérea de la Policía de Córdoba para los rastrillajes aéreos.

Las autoridades también dieron aviso al SIFEBU —el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas del Ministerio de Seguridad de la Nación—, que confeccionó los flyers de difusión y habilitó la línea 134 para recibir información sobre López a nivel federal.

Además, activó el Convenio Policial entre Córdoba y San Luis, que establece una cooperación entre ambas provincias.

La Fiscalía ordenó la realización de un Informe Retrospectivo del Caso a cargo de la Policía Judicial, entre otras medidas que están en curso. La causa sigue abierta y las autoridades no descartan ninguna hipótesis.

Quienes tengan información sobre el paradero de Jorge Alejandro López pueden comunicarse al 134 .

Fuente: TN