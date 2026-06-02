Las vacaciones que terminaron en tragedia y el triste final del guía músico

Lo que había iniciado como una experiencia de aventura extrema en uno de los paisajes más imponentes de Tierra del Fuego terminó en tragedia . Emiliano Feidas , guía de montaña, músico y referente del montañismo fueguino, y Abril Melina Marino Pereira , una turista uruguaya de 25 años que estaba de vacaciones en Argentina, murieron mientras realizaban una travesía en el glaciar Vinciguerra, cerca de Ushuaia .

Los cuerpos fueron hallados por rescatistas de la Comisión de Auxilio de Ushuaia en la parte superior del glaciar , una zona de difícil acceso que presenta pendientes pronunciadas y condiciones que pueden cambiar de manera repentina.

Mientras la Justicia intenta determinar las causas del accidente, familiares, amigos y conocidos comenzaron a despedir en redes sociales a dos personas unidas por una misma pasión: la montaña .

Emiliano Feidas tenía alrededor de 40 años y era una figura conocida entre quienes practican actividades de montaña en Tierra del Fuego. Además de desempeñarse como guía, era baterista de la banda de rock Boyska, con la que realizaba presentaciones en bares y espacios culturales de Ushuaia.

El hombre había desarrollado hace unos años su propio emprendimiento dedicado al escalamiento y a las travesías de montaña, especialmente vinculadas al splitboard y al trekking.

Entre las experiencias que ofrecía, las salidas a la Pirámide Martial eran una de las más buscadas por turistas y deportistas que visitan el sur del país. En sus redes sociales compartía imágenes de glaciares, cumbres nevadas y recorridos por senderos fueguinos. Así como también reflexiones sobre lo que significaba la montaña para él.

“Vivir una experiencia de este tipo es mucho más que una postal bonita. Hay un valor intrínseco que es muy personal: la voluntad, la paciencia, conocerse un poco más. Pero también hay un valor colectivo, donde el compañerismo y la empatía no se negocian. Al fin de cuentas, nos devuelve un poco de humanidad ”, había escrito en una de sus publicaciones.

Así, uno de sus últimos posteos también cobró un significado especial tras conocerse la noticia. En el mismo mostraba imágenes aéreas de paisajes fueguinos registradas con un dron y acompañaba el video con una frase breve: “ Lo que nosotros llamamos el patio de casa pareciera estar preparándonos para jugar”.

Abril Melina Marino Pereira tenía 25 años y había nacido en Maldonado, Uruguay. Trabajaba como moza en el restaurante Blend, dentro del hotel Enjoy Punta del Este, donde era conocida por compañeros de trabajo y clientes habituales.

Según trascendió, había decidido viajar a Argentina para tomarse unos días de descanso. Su primer destino fue Buenos Aires y luego continuó viaje hacia Ushuaia para realizar actividades vinculadas al turismo de aventura.

En apenas su tercer día en el país ya había alcanzado una de las experiencias que más esperaba: ascender hasta la cumbre de la Pirámide Martial , uno de los recorridos más conocidos de la capital fueguina.

Amigos y allegados la recordaron como una joven entusiasta, apasionada por los viajes y con interés por conocer nuevos paisajes.

Ambos se encontraban realizando actividades de trekking en uno de los sectores más complejos vinculados al glaciar Vinciguerra cuando ocurrió el accidente.

La alarma se activó el lunes por la noche, cuando no regresaron en el horario previsto . A partir de ese momento comenzó un operativo de búsqueda encabezado por la Comisión de Auxilio de Ushuaia.

Las tareas se realizaron bajo condiciones meteorológicas difíciles y con escasa visibilidad. Finalmente, los rescatistas localizaron los cuerpos en la parte más alta del glaciar.

Las primeras hipótesis apuntan a una caída en una zona técnica del recorrido , aunque las autoridades continúan investigando para determinar con precisión qué sucedió.

El glaciar Vinciguerra es uno de los destinos más visitados por quienes realizan senderismo en Ushuaia. El circuito completo demanda cerca de ocho horas de caminata entre ida y vuelta y atraviesa sectores de hielo, desniveles pronunciados y terrenos que exigen experiencia y equipamiento adecuado.

Mientras avanza la investigación, las despedidas se multiplican en Argentina y Uruguay.

Maestría Clarín/Universidad de San Andrés fargañaraz@clarin.com

Fuente: Clarín