“¿Qué opinás sobre la violencia de género?”: el video de Barrelier que se conoció tras el femicidio de Agostina Vega

En 2015 , Claudio Barrelier cursaba en el CENMA N°232 , una escuela para adultos en Córdoba que otorga el título de Bachiller en Ciencias Sociales y Humanidades e incluye Psicología Social en su programa.

Como parte de una actividad escolar, el detenido y único imputado por el femicidio de Agostina Vega , grabó un video en el que entrevistó a personas en la vía pública, formulando tres preguntas sobre temas sociales: la posibilidad de que una pareja homosexual críe a un hijo, la legalización del aborto y la opinión sobre la violencia de género y familiar . El video se tituló: “Las actitudes” .

En las imágenes, que encabezan esta nota, se observa a Barrelier recorriendo la calle y distintos comercios junto a otros estudiantes mientras realizan las entrevistas. En uno de los tramos del video, es él mismo quien formula la pregunta: “¿Qué opinas sobre violencia de género y la familia?” .

“No debería existir. Debería haber los medios para llegar a un entendimiento y no llegar a las manos o a agresiones”, reponde un hombre. Barrelier le da la mano y agradece. “La violencia solamente genera más violencia”, afirma otro hombre. “Es una aberración, no debería existir y debería estar más penalizado”, sumó una mujer ante la mirada atenta del joven Barrelier .

Aquella grabación que parecía perdida en el tiempo, comenzó a viralizarse en redes sociales y grupos de mensajería en las últimas horas, luego de la detención de Barrelier por el crimen de la adolescente, y en el marco de la repercusión pública del caso.

Una década después, su nombre quedó asociado a la investigación por el femicidio de Agostina Vega.

De momento, la causa avanza sobre la hipótesis de que la adolescente fue asesinada en la casa de Barrelier , en el barrio Cofico de la capital cordobesa, donde ella había acudido con la excusa de buscar un “regalo sorpresa” para su madre.

El informe preliminar de la autopsia determinó que la menor murió por asfixia mecánica y que luego fue desmembrada . Los forenses detectaron posibles signos de abuso sexual , aunque el estado de descomposición del cuerpo dificulta arribar a una conclusión definitiva.

Por ello, el fiscal Raúl Garzón ordenó estudios complementarios para definir si existió abuso, lo que podría modificar la calificación penal del único imputado.

La casa donde ocurrió el femicidio está construida sobre un terreno largo, con varios ambientes, un patio y una terraza . Allí, según supo Infobae , el imputado vivía con su novia, Marianela, y la hija de 11 años que ambos tienen en común. Además, la propiedad contaba con una habitación subalquilada ocupada por otras dos personas .

Viviana Brizuela, la madre de Barrelier, dijo este martes que ninguno de ellos escuchó ruidos o situaciones que llamaran la atención , algo que no le pareció extraño dada las dimensiones del domicilio, según sostuvo.

En la investigación se señala que la escena del crimen es un espacio que alguna vez fue un garaje, donde Barrelier acondicionó una pieza con una cama y un baño cercano. Esa habitación era utilizaba por él de manera exclusiva.

Allí, los peritos encontraron rastros de interés para la investigación. Aunque los investigadores creen que alguien intentó limpiar la escena, durante los allanamientos se levantaron muestras de sangre que ahora son sometidas a distintos análisis.

Según contó El Doce , además, la vivienda no tiene salidas hacia el sector trasero ni accesos a las calles linderas . El único ingreso y egreso identificado por los investigadores es el portón del frente, el mismo por el que Agostina fue filmada entrando junto a Barrelier.

Tras asfixiar a la víctima, siempre según la reconstrucción judicial, el hombre la desmembró, posiblemente con un cuchillo, cargó sus restos en tachos y bolsas a bordo del Ford Ka negro y los descartó en el descampado de Ampliación Ferreyra , donde fueron encontrados una semana después durante los rastrillajes.

Por ahora, la principal sospecha es que Barrelier actuó solo.

Fuente: Infobae