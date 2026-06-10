Portugal: la suma de su rico plantel da más de lo que aporta Cristiano Ronaldo a los 41 años

Con recursos futbolísticos e individualidades que inspiran más consideración y temor que los últimos cartuchos que a Cristiano Ronaldo le quedan a los 41 años, Portugal se despidió de su público con 2-1 sobre Nigeria en un amistoso. La suma del plantel luso es mucho más que lo que representa su capitán y delantero, que anhela estirar sus 973 goles oficiales entre clubes y selección a la mítica cifra de los 1.000.

Esta generación de futbolistas portugueses está en condiciones de mejorar la mejor actuación histórica en un Mundial, aquel tercer puesto en 1966, con Eusebio de estandarte. Ahora lo tiene a Cristiano, no necesariamente como un salvador en la cancha, pero sí como a alguien que contagie un espíritu ganador, que espante complejos e instale la confianza y el convencimiento de que ser campeón es posible. Portugal ya empezó a generar ese gen triunfador con los títulos de la Eurocopa 2016 y la Nations League 2025. Pero un Mundial es palabra mayor y el entrenador Roberto Martínez va con cautela: “Somos candidatos, no favoritos” .

Dentro del largo recorrido que Portugal debería transitar en el Mundial, los cuartos de final podrían depararle un cruce con la Argentina. Nada menos que Cristiano contra Lionel Messi, equiparados por el récord de estar disputando el sexto Mundial. Pero en el fútbol no conviene adelantarse con hipótesis o pronósticos.

El último ensayo de Portugal fue programado en función de su debut en el Mundial. Un rival africano que simulara la exigencia que le planteará dentro de una semana República Democrática del Congo, que justamente postergó a Nigeria en las eliminatorias. En Leiria, a 145 kilómetros de Lisboa, Portugal dispuso de una formación con mayoría de titulares, dentro de un plantel con recambio de calidad y primer nivel.

Basta con echar una mirada al banco de suplentes para encontrarse con Nuno Mendes, Bernardo Silva (seguramente ambos tendrán un lugar desde el arranque en el Mundial), João Félix, Gonzalo Ramos, Matheus Nunes. Solo no pudo ser tenido en cuenta el delantero Rafael Leão, expulsado en el amistoso anterior frente a Chile. “Sé que la gente se cansa de oírme decir esto, pero no hay un once inicial fijo. El fútbol moderno se trata de 26 jugadores ayudando a la selección. Esa es una de nuestras mayores fortalezas”, describió el DT Martínez.

Ubicado como centro-delantero, posición que pasó a ocupar a medida que la veteranía le hizo necesario estar más cerca del arco para saciar su voracidad goleadora, Cristiano Ronaldo desenfundó al minuto de juego, con un remate desde fuera del área que salió por encima del travesaño. Por las características de sus mediocampistas, Portugal está diseñado para un juego asociado, con largas posesiones y secuencias de pases para llegar al arco rival. João Neves, Vitinha (ambos flamantes bicampeones de la Champions League) y Bruno Fernandes arman en el medio un triángulo que asegura buen control de la pelota y conducción. La aceleración y cambio de ritmo son asuntos de los dos extremos, Trincão y Pedro Neto, que muchas veces arman tándems con las proyecciones de los laterales.

Portugal tiene un estilo paciente, que se estresa cuando Cristiano falla en la definición y no encuentra el gol. Ya pasados los 40 años, CR7 afronta el desafío de replicar en el alto nivel de selecciones la eficacia que conserva en la liga saudí, donde encuentra facilidades. Su voluntad y ambición son las mismas que guiaron su extraordinaria carrera, pero la veteranía le está restando finura y contundencia en la última puntada. Quedó en evidencia cuando en un mano a mano con el arquero definió desviado de derecha. O en un cabezazo que se le fue alto o en ese salto que ya no lo eleva varios centímetros del piso, como en su época de esplendor, a la hora de conectar un centro. La ansiedad también lo llevó a quedar en off-side.

El gol de Portugal fue sin intervención de Cristiano. Trincão hizo el cambio de frente para la proyección de Dalot, que cedió atrás para la definición para el remate cruzado de Pedro Neto. Nigeria llegó a este amistoso sin sus dos mejores delanteros (Osimhen y Lookman), pero igual se las arregló para desnudar fallas defensivas de Portugal, sobre todo en la zaga central, con desentendimientos entre Ruben Dias e Inacio. Por las grietas en ese eje central, los africanos llegaron al empate con el remate de Akor Adams (Sevilla) por entre las piernas del arquero Costa.

La profundidad del plantel de Portugal y el carácter de ensayo que tuvo el partido hicieron girar la rueda de los cambios en el comienzo de la segunda etapa. Ingresaron Cancelo, João Félix -dos tremendos remates, uno desviado por el arquero y otro que fue del travesaño al pique sobre la línea de gol-, Nuno Mendes, Bernardo Silva, Francisco Conceição y Ruben Neves. Todos jugadores capaces de potenciar el nivel colectivo. Antes de ser reemplazado a los 19 minutos, Cristiano cerró su errática noche con un imperfecto movimiento para conectar un remate de zurda. Cuando le dejó su lugar a Gonzalo Ramos, su salida fue saludada por el público con aplausos que sonaron con la solemnidad que se merece un prócer.

Portugal necesitaba algo de chispa porque Nigeria le había tomado la medida a la cadencia de su juego. El indicado fue Francisco Conceição, extremo de 1,66 m, de potente arranque y remate a modo de látigo. Enganchó hacia adentro y cruzó el zurdazo que entró junto a un palo. Triunfo de Portugal para poner rumbo a los Estados Unidos, con un plantel que tiene el crédito abierto sin que el abanderado y embajador Cristiano oficie de garantía.

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Fuente: La Nación