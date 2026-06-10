Máximo Kirchner habló de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner: “Están jugando con cosas que no tienen repuesto”

Máximo Kirchner habló este miércoles por la noche sobre la condena que cumple hace un año la ex presidenta Cristina Kirchner en prisión domiciliaria. “Están jugando con cosas que no tienen repuesto” , afirmó. Además, se refirió al caso de presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni .

El legislador sostuvo que la situación judicial que atraviesa Adorni “muestra la verdadera cara” del Gobierno libertario.

“Maltrataron mucho a las personas, hablaron despectivamente de los trabajadores, se reían de todo el mundo y le sacaron derechos a la gente, con un grado de soberbia pocas veces visto, y ahora uno los ve cómo actúan desde el poder”, dijo Kirchner en declaraciones al canal C5N .

Para Kirchner, “este es el verdadero rostro de ellos. Es un Gobierno que está haciendo añicos la soberanía argentina, preparando todos los días la entrega de los bienes naturales argentinos”.

Fuente: La Nación