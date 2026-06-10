Pichetto presentó un frente peronista “de centro” para buscar ser opción en 2027

El peronismo está moviendo piezas en diferentes tableros para converger en un eventual diseño electoral para el 2027. La provincia de Buenos Aires es el escenario de uno de estos ensayos y tiene actores que exhiben raíz justicialista aunque en los últimos años exploraron otras experiencias.

Uno de esos entramados lo promueve Miguel Angel Pichetto, diputado nacional por Consenso Federal, ex candidato a vice de Cambiemos y en etapas anteriores, jefe de bloque del kirchnerismo. Este miércoles presentó en La Plata un espacio que denominó “ Argentina productiva” y que se sostiene con otros dirigentes que fueron peronistas, como Emilio Monzó , pero también con referentes que enarbolaron ideas libertarias, como Carlos Kikuchi.

Intenta representar un “peronismo ampliado”. O -como dijeron en la presentación- una “coalición bien extendida que ofrezca una alternativa a Javier Milei” , anclada en el PJ pero con mayor representación que las actuales estructuras de ese partido.

Desde que regresó al Congreso luego de su paso por la Auditoría General de la Nación, Pichetto comenzó a expresar distancia del macrismo y -más aun- con la experiencia libertaria. Ese recorrido en reversa de su historial reciente lo llevó hasta San José 1111, donde tuvo una charla con la ex presidenta Cristina Kirchner , con detención domiciliaria por una condena de corrupción.

También lo acercó a Axel Kicillof , quien busca instalar una candidatura presidencial. Hace dos meses, el Gobernador recibió en su despacho a Monzó y a Nicolás Massot, que orbitan también el universo de Pichetto. En esas tertulias también incursionaron otros actores como el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini (hasta hace poco funcionario provincial), el alcalde de Luján, Leo Boto y dirigentes reportados en el massismo.

Hasta ahí una amalgama de figuras que tienen entre su foja de antecedentes años de compartir espacios. Muchos dentro de la coalición que condujo Mauricio Macri (Cambiemos/Juntos por el Cambio). Resulta un aporte novedoso la incorporación de dos ex libertarios como Carlos Kikuchi y Sergio Vargas, ambos legisladores provinciales que llegaron en boletas con la inscripción de LLA pero que enseguida se corrieron del mileísmo. Constituyen en el ámbito legislativo provincial los libertarios blue . Y en la confección de la lista que los incluyó en esos comicios de 2023, tuvo intervención activa el massismo de la Provincia.

La presentación de “Argentina Productiva” fue en el coqueto hotel Grand Brizzo, situado a 500 metros de la Gobernación y a 100 metros de la Legislatura. Tuvo un formato de conferencia pero se convirtió en la presentación formal del espacio político que se autocalifica como de “centro”. La exposición del ex candidato a vice de Mauricio Macri estuvo a cargo del senador Vargas y se incluyó el aporte del economista Eduardo Setti , exsecretario de Finanzas durante la gestión del Frente de Todos.

“La Argentina masiva, la de los grandes centros urbanos, no logra subirse al modelo libertario. No toma crédito para expandirse, no invierte agresivamente, no incorpora personal ni apuesta al mercado interno. Las familias ya no piensan en el crédito para crecer o progresar socialmente, sino como un medio para administrar supervivencia”, planteó Pichetto como plataforma desde la que se cuestionó todo el modelo económico del actual Gobierno.

Por su parte, Kikuchi afirmó que “para que la Argentina crezca se necesitan acuerdos que trascienden las diferencias políticas. Requiere mirar los datos con honestidad, escuchar a quienes producen y diseñar políticas con criterio técnico y visión de largo plazo. Ese es el espíritu de esta jornada y es el compromiso que traemos desde nuestra función legislativa: contribuir a construir una Argentina con mayor capacidad productiva, más empleo de calidad y mejores condiciones de vida para su población”.

“La Argentina no puede ser un país orientado solo a la minería, energía y el campo, hay que ocuparse también del sector industria y el comercio, que son los grandes generadores de empleo. No existe un modelo económico que deje fuera a gran parte de la población”, cuestionó a su vez el economista Setti.

No hubo definiciones sobre alianzas o candidaturas. Se sabe que Monzó pretende pujar por una candidatura a gobernador. En los últimos comicios lideró la lista de Provincias Unidas pero no llegó al piso para mantenerse en el Congreso.

Buenos Aires ya es un andamio donde comienzan a asomar los postulantes desde distintos sectores. El peronismo -sin chances de reelección para Kicillof- es el más prolífico. Hay intendentes, ministros y legisladores que se anotan.

El oficialismo nacional también debate -en medio de tensas internas- si repite con Diego Santilli (ahora ministro del Interior, pero en 2025 lideró la lista de diputados nacionales y ganó por escaso margen) o busca un libertario “puro” como podría ser Sebastián Pareja. Y también comenzó a caminar el territorio el ex intendente de Junín, hoy senador Pablo Petrecca, presidente de bloque y quien resistió a la alianza “violeta-amarilla” que se concretó el año pasado.

En las exposiciones dejaron claro un “reconocimiento” a los “avances en materia de equilibrio fiscal y control de la inflación” de la administración Milei. Pero advirtieron que desatendió los efectos concretos de ese ajuste sobre la economía real, como el cierre de miles de pymes y la destrucción de empleo en el último año.

Pichetto insistió en la necesidad de “ fortalecer la unidad del peronismo para consolidar una alternativa con un desafío claro: conformar un gran frente popular y democrático, sin exclusiones que recupere el gobierno nacional”.

El proyecto muestra coincidencias con dirigentes del peronismo federal como los diputados Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz y el armador porteño Juan Manuel Olmos , actual presidente de la AGN.

Fuente: Clarín