Por qué tu gato siempre se acuesta sobre tu ropa, según expertos en comportamiento animal

Cuando tu gato se acuesta sobre tu ropa , no se trata solo de un lugar cómodo para descansar, sino de una forma de comunicación. Según expertos en comportamiento animal, este hábito está vinculado al apego, la familiaridad con tu olor y la necesidad de sentirse seguro cerca de su humano de referencia.

Además, acostarse sobre la ropa puede cumplir una función práctica: los gatos buscan espacios que les resulten reconfortantes y predecibles. Las prendas conservan el olor de sus dueños, algo que les transmite tranquilidad incluso cuando la persona no está presente. Por eso, el contexto y el vínculo con el animal son claves para entender qué está expresando.

Según la especialista en comportamiento felino Pam Johnson-Bennett, los gatos suelen sentirse atraídos por los objetos que conservan el aroma de las personas con las que tienen un vínculo fuerte, ya que les proporcionan una sensación de seguridad y bienestar.

Distintos especialistas coinciden en que observar los hábitos cotidianos de los gatos ayuda a comprender mejor su personalidad y su estado emocional. Interpretar estas conductas fortalece el vínculo entre humano y mascota y permite detectar cambios de ánimo o posibles señales de estrés.

Fuente: TN