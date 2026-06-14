Ni porcelanato ni madera: el revestimiento resistente que se impone en baños y cocinas

Durante años, el porcelanato y la madera fueron las opciones más elegidas para revestir baños y cocinas. Sin embargo, las tendencias en diseño de interiores evolucionan constantemente y hoy existe un material que combina resistencia, estética y practicidad, convirtiéndose en uno de los favoritos de arquitectos y decoradores.

Se trata del microcemento , un revestimiento continuo que se aplica sobre superficies existentes y que destaca por su capacidad para transformar ambientes sin necesidad de realizar grandes obras.

El auge del microcemento se explica por varias ventajas que lo diferencian de otros revestimientos tradicionales. Una de las más valoradas es que puede colocarse directamente sobre pisos y paredes ya instalados, evitando demoliciones y reduciendo los tiempos de renovación.

Además, su superficie continua no tiene juntas visibles, lo que aporta una estética moderna y minimalista, además de facilitar la limpieza diaria. Entre sus principales beneficios se destacan:

Los especialistas en diseño señalan que el microcemento resulta especialmente adecuado para baños y cocinas debido a su resistencia al agua y a los cambios de temperatura.

Además, puede utilizarse tanto en paredes como en pisos, mesadas e incluso muebles, logrando una continuidad visual que amplía la sensación de espacio y aporta una imagen sofisticada.

Su versatilidad permite adaptarse a distintos estilos decorativos, desde ambientes industriales y modernos hasta propuestas más cálidas y elegantes.

Las nuevas tendencias en interiorismo apuntan a materiales que combinen funcionalidad y diseño. En ese contexto, el microcemento se posiciona como una de las opciones más atractivas para quienes buscan renovar baños y cocinas sin afrontar reformas complejas.

Gracias a su resistencia, su estética contemporánea y su facilidad de instalación, este revestimiento continúa ganando presencia en proyectos residenciales y comerciales, consolidándose como una de las grandes apuestas para 2026.

Fuente: TN