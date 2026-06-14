Poner papel de diario en los marcos de la ventana: para qué sirve y por qué lo recomiendan en invierno

En el último tiempo, un truco se volvió cada vez más popular en las redes sociales, y se trata de poner papel de diario en los marcos de las ventanas . Ese método promete reducir el ingreso de aire frío y ayudar a conservar el calor dentro de la casa, sin tener que gastar dinero en productos específicos de aislamiento.

La técnica consiste en doblar varias hojas de diario y colocarlas en las ranuras o pequeños espacios que suelen quedar entre el marco y la ventana. Quienes la recomiendan aseguran que ayuda a bloquear las corrientes de aire y a mantener una temperatura más agradable en los ambientes durante el invierno.

Sin embargo, los especialistas en eficiencia energética advierten que este método no reemplaza las soluciones de aislamiento profesional y que hay que tomar precauciones para evitar problemas de humedad o deterioro de los materiales.

Aunque el truco se volvió viral, el papel de diario no ofrece un aislamiento térmico completo ni permanente. Los especialistas insisten en que no debe utilizarse como sustituto de burletes, selladores o sistemas diseñados específicamente para mejorar la eficiencia energética del hogar. Además, recomiendan:

Fuente: TN