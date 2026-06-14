La psicología dice que quienes se disculpan todo el tiempo por cosas que no son su culpa no sólo son educadas

¿Te encontraste alguna vez pidiendo disculpas por algo que no fue tu culpa? ¿O conocés a alguien que vive diciendo “perdón” hasta por preguntar la hora? Aunque desde afuera puede parecer solo una muestra de buena educación o empatía, la psicología advierte que detrás de las disculpas constantes suele haber mucho más que amabilidad .

Según especialistas, el hábito de pedir perdón por todo puede ser una respuesta automática aprendida en la infancia , en especial en personas que crecieron en ambientes donde había tensión, miedo al conflicto o la sensación de tener que cuidar el ánimo de los demás.

El psicoterapeuta estadounidense Pete Walker definió este mecanismo como “fawn response” o respuesta de apaciguamiento : una tendencia a complacer y calmar a los demás para evitar enojos o rechazos. Con el tiempo, esa reacción se vuelve tan automática que la persona entra en “modo prevención” y pide perdón casi sin darse cuenta.

Un estudio de la investigadora japonesa Masako Kageyama , publicado en la revista Healthcare, fue más allá: los adultos que de chicos tuvieron que cuidar emocionalmente a padres con problemas de salud mental mostraron niveles de angustia tres veces más altos que quienes no pasaron por esa situación.

Aunque socialmente se confunda con educación o sensibilidad, vivir pendiente de no incomodar a los demás puede generar agotamiento emocional, ansiedad y dificultad para expresar necesidades propias . La persona deja de actuar con espontaneidad y empieza a priorizar siempre la reacción ajena antes que su propio bienestar.

Frases como “perdón por molestar”, “perdón por preguntar” o “perdón por tardar” aparecen incluso cuando no hay ningún error real. Con el tiempo, esto puede afectar la autoestima y la capacidad de poner límites.

Los especialistas insisten: dejar de pedir perdón por todo no significa volverse indiferente o menos empático . Al contrario, se trata de aprender a distinguir entre la empatía saludable y la culpa que no corresponde.

Reaprender a poner límites emocionales y a no cargar con responsabilidades ajenas es un proceso que lleva tiempo, pero es clave para recuperar la espontaneidad y el bienestar propio.

Fuente: TN