Por qué el palo de agua no crece fuerte: el error más frecuente está en el riego

El palo de agua no es una planta difícil de cuidar, pero mucha gente comete un error frecuente en el riego. Se trata de una de las plantas más atractivas para decorar el interior del hogar si se cuenta con un espacio amplio, por lo que es ideal que crezca fuerte .

“Elviverodeguemes”, cuenta manejada por Emiliano en Instagram , cuenta con más de 625 mil seguidores y reveló los principales secretos para que el palo de agua se desarrolle acorde a lo esperado.

El palo de agua es una planta tropical y cuando no tiene humedad se le empiezan a poner las puntas de las hojas marrones. El pensamiento común al ver esto es que le falta agua, pero cuando se la riega las hojas se ponen amarillas .

Por eso, el error más común es regarla de más . Aunque su nombre es “palo de agua” o “palo de lluvia”, no necesita mucho riego, al contrario de lo que la mayoría piensa. El nombre es porque todo el palo se llena de agua, por lo que los riegos deben ser bien espaciados pero abundantes .

La planta avisa cuándo necesita el riego enrulando sus hojas . Además, es una planta a la que no le gustan las corrientes de aire frío ni el sol directo. Por eso es especial para ubicar en esos espacios donde solo hay una ventana que marca el día y la noche.

Algo que muchos no saben es que después de algunos años da una flor con un aroma riquísimo, señal de que encontró el lugar correcto y recibió los cuidados adecuados.

Con estos cuidados simples, el palo de agua puede mantenerse sano, verde y fuerte durante mucho tiempo. La clave está en observar sus señales, evitar los excesos y darle un ambiente parecido al que necesita por su origen tropical.

Fuente: TN