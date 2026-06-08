Cómo eliminar la hiedra venenosa del jardín para siempre, según un agricultor experto

A la hora de contar con un jardín con distintas plantas , uno de los mayores problemas puede ser la aparición de la hiedra venenosa . Su resina aceitosa presente en la planta que puede provocar dermatitis de contacto, con picazón, enrojecimiento, ampollas o irritación .

Eliminarla para siempre puede ser dificultoso, pero un agricultor experto señaló distintos métodos efectivos y destacó entre ellos cuál es el más potente para erradicarlas del jardín y evitar que representen un peligro tanto para las personas como para las mascotas.

La hiedra venenosa es originaria de América del Norte . Sin embargo, en esta región hay una especie familiar conocida como Rhus, que pertenece a la familia anacardiaceae; se trata de una familia de plantas leñosas que se cultivan con fines decorativos. En Argentina, el género rhus está representado por varias especies tales como typhina –que tiene frutos rojos– y la sucedánea –con blancos–, que crecen de forma espontánea, por lo que es difícil erradicarla.

Es importante destacar que estas plantas pueden crecer como enredadera perenne o como arbusto leñoso . Suele aparecer en bosques, bordes de caminos, cercas, pilas de leña y zonas ajardinadas, aunque no prospera bien en pastos cortados con frecuencia

En concreto, John Kauffman ofreció cinco trucos para eliminar la hiedra venenosa: agua hirviendo, herbicidas químicos, herbicida casero o vinagre, arranque manual o asfixia con lona . A continuación, el paso a paso para aplicar cada uno de ellos.

Más allá de estos consejos, lo principal está en identificarla de forma temprana para evitar el contacto y que no se expanda en el jardín . Para ello, el rasgo más importante es la presencia de hojas compuestas por tres folíolos. También puede tener tallos rojizos y, en plantas más viejas, una textura vellosa. En algunos casos, los folíolos presentan pequeñas muescas o lóbulos en los bordes.

Una vez realizado el procedimiento elegido, conviene mantener alejados a niños y mascotas de la zona tratada hasta confirmar que no quedan restos expuestos. También es recomendable revisar ropa, calzado y herramientas, ya que la sustancia irritante puede permanecer adherida a distintas superficies después del trabajo.

En caso de que la planta esté muy extendida o ubicada en un sector difícil de manipular, lo más prudente es recurrir a personal especializado. De esa manera se reduce el riesgo de contacto accidental y se asegura una limpieza más completa del jardín .

Fuente: TN