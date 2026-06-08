Pelea en el Concejo Deliberante de Mar del Plata: taxistas y choferes de aplicaciones se agarraron a trompadas

Taxistas y choferes de aplicaciones se enfrentaron a trompadas dentro del Concejo Deliberante de Mar del Plata y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del recinto.

El incidente ocurrió durante una reunión de la Comisión de Movilidad Urbana , mientras concejales y representantes de distintos sectores del transporte seguían el tratamiento de varios proyectos vinculados al funcionamiento de Uber, Cabify y otras aplicaciones similares en el partido de General Pueyrredon.

Hubo empujones, piñas e insultos, lo que obligó a las autoridades a dar por finalizada la reunión en medio de un clima de fuerte tensión.

La comisión tenía previsto analizar una amplia batería de iniciativas vinculadas al transporte urbano. Entre ellas figuraba un proyecto para crear un Registro Municipal de Prestadores de Servicio de Transporte de Pasajeros mediante Plataformas Digitales.

Se trata de una propuesta impulsada por la Asociación Civil Conductores Unidos , para establecer un régimen de regulación municipal y otras presentaciones realizadas por entidades que representan a conductores de aplicaciones.

También estaban incluidos proyectos impulsados por asociaciones de taxis y remises , que presentaron sus propias propuestas para regular el servicio de transporte de personas a través de plataformas digitales, además de una iniciativa elevada por la Federación Nacional de Conductores de Taxis Regional Mar del Plata .

El orden del día contemplaba además modificaciones a las ordenanzas que regulan los servicios en el distrito, así como la creación de un Sistema Unificado de Movilidad Individual de Personas.

La discusión sobre el desembarco y la regulación de las aplicaciones de transporte lleva años generando tensiones en Mar del Plata.

Mientras los conductores de plataformas reclaman un marco legal que les permita trabajar de manera formal, los taxistas sostienen que existe una competencia desigual y exigen que cualquier actividad vinculada al traslado de pasajeros cumpla con las mismas exigencias que rigen para el servicio tradicional.

La sesión de hoy terminó de la peor manera y deberá agendarse un nuevo encuentro para seguir el debate.

Fuente: TN