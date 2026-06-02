Poner papel aluminio alrededor del inodoro: para qué sirve y por qué lo recomiendan

El papel aluminio no solo es un objeto indispensable en la cocina, sino que también tiene distintos usos en el hogar que no todos conocen. Uno de los más curiosos es el de colocar tiras de aluminio alrededor de la base del inodoro . Aunque suene raro, muchos lo recomiendan por ser clave para detectar problemas ocultos en el baño.

El secreto está en que este método ayuda a detectar pequeñas pérdidas de agua que muchas veces pasan desapercibidas. Las filtraciones pueden ser tan leves que no se notan durante semanas o meses, pero cuando el agua entra en contacto con el aluminio, este se humedece , se mancha o incluso se deteriora rápidamente.

Así, el papel aluminio funciona como una señal visual , por lo que si notás que el material cambia de aspecto, es probable que haya una fuga en la base del inodoro.

En redes sociales circulan publicaciones que aseguran que el papel aluminio ayuda a bloquear malos olores del inodoro. Sin embargo, los expertos aclaran que si hay olores persistentes, la causa suele estar en el sistema de desagüe, el sellado del sanitario o alguna falla en la instalación. El aluminio, en este caso, no es una solución definitiva .

Además de este truco, el papel aluminio tiene otros usos poco convencionales: afilar tijeras, limpiar superficies metálicas, proteger áreas durante la pintura y hasta mejorar la eficacia de algunos procesos de limpieza. Su resistencia y flexibilidad lo convierten en uno de los elementos más versátiles del hogar.

Fuente: TN