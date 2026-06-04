Restituyeron a la jueza que fue filmada besando a un preso que había sido condenado a perpetua

Mariel Suárez , la exjueza de Comodoro Rivadavia, que besó a un preso en diciembre de 2021, fue restituida a su cargo luego del escándalo . El Tribunal Superior de Justicia de Chubut declaró la nulidad de la sentencia dictada en noviembre de 2023 y la exmagistrada podrá volver a trabajar en la Justicia.

El año pasado, Suárez fue sobreseída en la causa que se le abrió por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público, en una investigación derivada de sus polémicas visitas al preso Cristian “Mai” Bustos , al que había condenado por homicidio.

Suárez había sido denunciada en enero de 2023 por el entonces senador Ignacio Torres y el entonces intendente comodorense, Juan Pablo Luque. Luego, fue sumariada por el STJ, ante la difusión pública de una grabación interna del Instituto Penitenciario Provincial.

Se trata del video viral en el que se la ve acariciando y besando al detenido , aunque la acusación por el presunto delito no fue por esa circunstancia. La imputaron por haber mentido sobre su estado de salud y por haber faltado a una audiencia que debía presidir en su juzgado por visitar a Bustos, con el objeto de publicar un libro sobre su vida, según ella argumentó.

El sobreseimiento en la causa penal, en la que el juez Marcelo Nieto Di Biase consideró que no había existido delito y desestimó el caso antes de que llegara a juicio, fue central en los argumentos por los que Suárez reclamó la restitución del cargo .

Finalmente, la sentencia firmada este jueves 4 de junio por unanimidad por los miembros del Tribunal puso punto final al asunto e hizo lugar al reclamo de Suárez .

La decisión se fundó en la vulneración de la garantía de imparcialidad e implica la inmediata restitución de Suárez a su puesto, según informó ADN Sur .

El jefe de turno que la recibió el 29 de diciembre de 2021 contó que Suárez se reunió con “Mai” en el sector de aulas. En las cámaras el oficial vio un saludo “no habitual”: se toman de la cintura, se dan un beso en la mejilla y se sientan en el suelo detrás de un escritorio. Se acercan “demasiado uno al otro, presumiendo que se dan un beso”. Observó abrazos, caricias de pelo y hasta selfies.

Una cabo de la Sección Visitas dijo que la jueza entró con computadora, su celular, caramelos, sanguchitos y un budín. Su jefe de turno le comentó que “estuvieron muy cercanos, parecía que se estaban besando y por tal motivo, los filmó”. Es por ello que se labró un acta.

Un subcomisario a cargo de los internos declaró en el sumario que sabía que Suárez iría para una entrevista para un libro y él fue quien facilitó un espacio acorde para tomar apuntes. Luego su jefe de turno le informó situaciones con Bustos que “no son acordes”. Debido a esto, acordaron elevar un informe a Políticas Penitenciarias.

Otra cabo del sector Visitas testimonió que ese 29 le llevaba los partes de las visitas a su jefe, que miraba las cámaras. Ella se detuvo a observarlas y vieron “una situación rara”: ambos estaban sentados en el piso y Bustos, mientras le acariciaba el pelo, le da un beso.

Al día siguiente, el mismo subcomisario recibió a la jueza, que llevaba facturas para “Mai”. En ese momento le advirtió que ya existía un informe porque “habían estado a los besos” y que estaba filmada. Y le dijo que si iba a trabajar en un libro, que su visita sea solo para eso. La jueza negó todo y deslizó que el preso “le había tomado aprecio”.

De acuerdo a lo que detalló el portal citado, esta no fue la primera vez que Suárez logra revertir una destitución y recuperar su cargo.

Hace poco más de una década, la funcionaria enfrentó un proceso de jury impulsado por el entonces intendente de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro. El jefe comunal la acusó públicamente de “liberar delincuentes con facilidad” y de fomentar un esquema de “puerta giratoria” en la ciudad petrolera.

Aquel jurado de enjuiciamiento decidió removerla de su cargo en 2013 por mal desempeño. Lejos de abandonar la vida judicial, la abogada apeló la medida hasta las últimas instancias y finalmente en 2015 logró que la justicia fallara a su favor por irregularidades durante el proceso en su contra.

Fuente: TN