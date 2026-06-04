Lilia Lemoine criticó a Villarruel en la interna con Bullrich por los pliegos judiciales: “Cara de piedra”

La diputada de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine arremetió este jueves contra la vicepresidenta Victoria Villarruel al meterse en la interna libertaria por la aprobación de los pliegos judiciales , lo que incluyó la designación de María Verónica Michelli , rechazada por el presidente Javier Milei por ser familiar del

“Che, Villarruel, vos no le podés cuestionar nada… absolutamente nada a Patricia. ¡Hacete ver esa cara de piedra antes de que empeore!” , expresó Lemoine desde sus redes sociales.

La legisladora, cercana a Milei, se hizo eco de críticas expresadas por Villarruel ante el caos que derivó en la sesión del Senado en la que se aprobaron 74 pliegos judiciales, incluido el de Michelli .

En declaraciones formuladas a los periodistas acreditados del Senado, Villarruel había pedido “preguntarle a Patricia Bullrich” por qué sometía a los legisladores a esa situación. “Ayer eran 50 pliegos, después 53 y hoy 73. No es serio, estamos hablando de jueces, no estamos juntando caramelos en un kiosco” , chicaneó.

La falta de precisiones respondía, según pudo saber LA NACION , a que el oficialismo no había logrado unificar criterios sobre qué nominaciones impulsar en el recinto , por lo que el listado previsto inicialmente terminó ampliándose de manera abrupta: primero pasó de 50 a 53 candidatos y, apenas media hora antes del inicio de la sesión, había ascendido a 73 pliegos .

Fuente: La Nación