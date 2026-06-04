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Lilia Lemoine criticó a Villarruel en la interna con Bullrich por los pliegos judiciales: “Cara de piedra”

Redacción CNM junio 04, 2026

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La diputada de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine arremetió este jueves contra la vicepresidenta Victoria Villarruel al meterse en la interna libertaria por la aprobación de los pliegos judiciales , lo que incluyó la designación de María Verónica Michelli , rechazada por el presidente Javier Milei por ser familiar del

“Che, Villarruel, vos no le podés cuestionar nada… absolutamente nada a Patricia. ¡Hacete ver esa cara de piedra antes de que empeore!” , expresó Lemoine desde sus redes sociales.

La legisladora, cercana a Milei, se hizo eco de críticas expresadas por Villarruel ante el caos que derivó en la sesión del Senado en la que se aprobaron 74 pliegos judiciales, incluido el de Michelli .

En declaraciones formuladas a los periodistas acreditados del Senado, Villarruel había pedido “preguntarle a Patricia Bullrich” por qué sometía a los legisladores a esa situación. “Ayer eran 50 pliegos, después 53 y hoy 73. No es serio, estamos hablando de jueces, no estamos juntando caramelos en un kiosco” , chicaneó.

La falta de precisiones respondía, según pudo saber LA NACION , a que el oficialismo no había logrado unificar criterios sobre qué nominaciones impulsar en el recinto , por lo que el listado previsto inicialmente terminó ampliándose de manera abrupta: primero pasó de 50 a 53 candidatos y, apenas media hora antes del inicio de la sesión, había ascendido a 73 pliegos .

Fuente: La Nación


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