EE.UU. sanciona al presidente cubano Díaz-Canel y a miembros de la familia Castro

WASHINGTON.– Estados Unidos impuso este jueves sanciones al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y a varias personas y entidades vinculadas a él, según anunció el Departamento del Tesoro norteamericano, en una nueva medida de presión contra el régimen comunista.

Díaz-Canel ya había sido sancionado el año pasado por la represión de las protestas de 2021. En esta oleada se añade a Alejandro Castro Espín, hijo del histórico expresidente Raúl Castro, al nieto de este, Raúl Alejandro Castro, y al hijastro del presidente, Manuel Anido Cuesta.

La medida es la más reciente para elevar la presión sobre los líderes comunistas. Díaz-Canel ocupa la presidencia del país caribeño desde que sustituyó en 2018 a Raúl Castro. También afectan a cinco entidades, entre ellas el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.

Washington acusa a Cuba, situada a 150 km de Florida, de ser una amenaza a su seguridad, mientras que La Habana asegura estar dispuesta a negociar sin renunciar lo que considera su soberanía.

El mes pasado, la administración del republicano Donald Trump había impuesto sanciones a 11 funcionarios cubanos, entre ellos el ministro de Comunicaciones, varios líderes militares y su principal agencia de inteligencia.

Estados Unidos también acusó a Raúl Castro de asesinato por su presunta implicación en un incidente de 1996 en el que aviones cubanos derribaron avionetas pilotadas por un grupo de exiliados cubanos.

Las nuevas sanciones bloquean los activos de estas personas y entidades en Estados Unidos, y prohíben a bancos, empresas e individuos estadounidenses realizar cualquier transacción que involucre a los designados.

Las designaciones se derivan de una orden ejecutiva que Trump firmó el 1 de mayo y que también autoriza sanciones “secundarias” contra empresas y bancos extranjeros que hagan negocios en sectores clave de Cuba, como energía, defensa y minería.

La ofensiva se suma a la acusación del secretario de Estado, Marco Rubio, a Cuba de “patrocinar el terrorismo” y de albergar instalaciones de inteligencia de China y Rusia, en una audiencia el martes en el Senado.

Al ser preguntado por la decisión del gobierno de mantener a Cuba en su lista de países patrocinadores del terrorismo, Rubio insistió en que “Cuba ha patrocinado el terrorismo y ha apoyado a diversos grupos”.

“Prácticamente todos los grupos terroristas violentos de izquierda radical en Latinoamérica han dependido, en algún momento, del apoyo de Cuba", dijo el funcionario, y citó a grupos colombianos como Ejército de Liberación Nacional (ELN), las FARC y sus disidencias.

La anterior administración demócrata de Joe Biden (2021-2025) retiró a Cuba de esa lista de sanciones en los últimos días de su mandato, una decisión que su sucesor Donald Trump revirtió tras ser investido.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, respondió señalando que Rubio “carece de argumentos ante el Congreso de ese país para sostener la inclusión de Cuba en la unilateral lista de supuestos Estados patrocinadores del terrorismo".

“Su careta se desmorona. Queda claro su motivación política y su único fin: asfixiar por todas las vías posibles a la economía cubana, provocar una crisis humanitaria y promover una intervención militar en Cuba", denunció.

Al calificar en otro mensaje de “arbitraria y carente de sentido moral” la inclusión en esa lista, Rodríguez señaló cómo “alarma que el máximo órgano representativo de ese país permita la mentira de un servidor público".

Cuba vive su peor crisis económica y humanitaria desde el triunfo de la Revolución castrista de 1959. Washington y La Habana mantienen negociaciones para una salida a la crisis, que por ahora no arroja frutos.

Fuente: La Nación