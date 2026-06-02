Nueva encuesta en Provincia: Milei palo a palo con Kicillof y dos mujeres que sorprenden

Una nueva encuesta en la provincia de Buenos Aires mostró una llamativa paridad entre el presidente Javier Milei y el gobernador Axel Kicillof y dejó un par de sorpresas en un ranking que evaluó las imágenes de 12 dirigentes del oficialismo y la oposición.

El estudio es de Management & Fit (M&F) , una de las consultoras más insertadas en el mundo de la política. Entre sus clientes recientes más conocidos trabajó/trabaja con los cordobeses Juan Schiaretti y Martín Llaryora, con el santafesino Maximiliano Pullaro y con el porteño Martín Lousteau.

Del 11 al 22 de mayo, la firma relevó 2.200 casos a nivel país, con un recorte de 800 entrevistas en la Provincia , con +/- 3,5% de margen de error. Clarín adelantó una parte del tramo nacional, donde se midió a 18 políticos top, con un resultado también particular: los dos mejores y los dos peores fueron del Gobierno libertario .

La primera parte del capítulo bonaerense compara cómo ven las gestiones de Milei y Kicillof los mismos vecinos de la Provincia. Y se dio una ¿inesperada? paridad entre ambos. Incluso, con el Presidente tres décimas arriba en la aprobación (aunque también con mayor desaprobación).

El dato es importante para la Casa Rosada, porque venía de una caída generalizada en los sondeos de opinión pública desde principios de año. Como ya advirtió este diario, dos factores se combinaron y lastimaron al oficialismo: una economía que no termina de repuntar y los escándalos por presunta corrupción .

Pero mayo podría haber marcado un quiebre. Clarín ya publicó varios estudios de estas últimas semanas que reflejan una suba en las cifras de los libertarios . Este dato bonaerense podría sumarse a la tendencia.

"Más allá de tu voto a presidente, ¿aprobás o desaprobás la gestión de Javier Milei en el Gobierno nacional?", preguntó primero M&F . Y el libertario quedó así: 37,8% a favor, 58,4% en contra y 3,8% que "ns/nc". "El nivel de aprobación nacional aumentó 1,7 punto respecto a abril. Y es mayor entre encuestados varones y de nivel educativo medio", agrega el informe.

Respecto a Kicillof , el balance fue el siguiente: 37,5% a favor, 54% en contra y 8,6% que "ns/nc". Y el informe sumó: "El nivel de aprobación aumenta levemente respecto a abril (+ 0,8 punto). Y es mayor entre mujeres, mayores de 39 años y de nivel educativo bajo".

La otra parte del capítulo bonaerense es un ranking con las imágenes de 12 dirigentes . Como con la tabla nacional que publicó Clarín este lunes , se ordenan los resultados según el diferencial de imagen: es el número que resulta de restar la positiva con la negativa, sin que incida el "no sabe / no contesta".

La sorpresa la dieron dos mujeres, desde dos polos ideológicos: Myriam Bregman, diputada del Frente de Izquierda, que lideró el ranking: y Patricia Bullrich, senadora de La Libertad Avanza, que tuvo la valoración positiva más alta de todas.

En cuanto al duelo Kicillof vs. Milei , acá quedó mejor parado el gobernador , que combinó casi 4 puntos más de positiva con 6 menos de negativa que el Presidente.

1° Myriam Bregman : 25,7% de positiva y 39,5% de negativa. Diferencial - 13,8 puntos .

2° Axel Kicillof : + 33,2% y - 48,1%. Diferencial - 14,9 .

3° Cristina Kirchner : + 33,9% y - 49,2%. Diferencial - 15,3 .

4° Patricia Bullrich : + 35,1% y - 51,3%. Diferencial - 16,2 .

5° Diego Santilli : + 25,1% y - 42,5%. Diferencial - 17,4 .

6° Javier Milei : + 29,5% y - 54%. Diferencial - 24,5 .

7° Victoria Villarruel : + 16,4% y - 45,3%. Diferencial - 28,9 .

8° Luis Caputo : + 21,9% y - 52,6%. Diferencial - 30,7 .

9° Sergio Massa : + 19,5% y - 53,9%. Diferencial - 34,4 .

10° Mauricio Macri : + 19% y - 53,9%. Diferencial - 34,9 .

11° Karina Milei : + 11,9% y - 62,3%. Diferencial - 50,4 .

12° Manuel Adorni : + 13,3% y - 64,1%. Diferencial - 50,8 .

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín