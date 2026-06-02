En tono conciliador, Jorge Macri le pidió acelerar al Gobierno y “transformar estabilidad en crecimiento”

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, expuso este martes durante el 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), bajo el lema “Nuevo Contexto Global: El Desafío de la Consolidación”.

El mandatario porteño celebró la consigna del encuentro y habló de los desafíos a nivel local y global, en medio de una situación de incertidumbre en el mundo.

"El país está ante una oportunidad histórica, el equilibrio macroeconómico y el rumbo definido por el Gobierno nacional nos vuelve a ubicar en la senda correcta ", expresó durante su exposición.

Macri remarcó que su gestión apoya el rumbo y sostuvo que es necesario que no haya un retroceso.

" Va siendo tiempo de acelerar, de transformar estabilidad en crecimiento , y recuperar ese premio al esfuerzo que siempre nos identificó especialmente a la clase media que empuja, no se rinde ni pide privilegios", agregó.

Macri brindó su discurso de apertura, luego de las palabras del presidente del IAEF, Pablo Miedziak; Pablo De Gregorio, y el presidente del Comité Organizador. Mientras que el presidente Javier Milei estará a cargo del cierre del evento, que se realiza en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

"Orden financiero en la Ciudad tenemos hace tiempo, conceptos que hoy volvieron al centro de la conversación pública como el equilibrio fiscal, el déficit cero, forman parte de nuestra manera histórica de gobernar", enfdatizó.

En ese línea, detalló que su gestión pudo reperfilar los plazos de deuda, redefinieron vencimientos y salieron al mercado internacional a buscar fondos, pudiendo colocar deuda a la tasa más baja de la historia de la Ciudad.

Días atrás, Jorge Macri logró un acuerdo con el Gobierno nacional para cancelar la deuda de coparticipación del último año, tras firmar el acuerdo con el ministro Luis Caputo, a través de bonos a siete meses por un global de $ 800.000 millones.

El mandatario porteño, además, salió al cruce del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien consideraró que el expresidente Mauricio Macri "le haría un favor al kirchnerismo" si se presenta a competir en las elecciones presidenciales de 2027.

"No comparto. Todo el mundo tiene derecho a competir y hacer su aporte. Eventualmente habrá que ver cómo se compite y a favor de quién", dijo durante una entrevista radial.

Ahora, en un tono conciliador, destacó la gestión libertaria y agregó que si las reglas de juego son claras, con sostenibilidad, las inversiones llegan y abren un camino al desarrollo.

"Acá hay empresarios, emprendedores, inversores y dirigentes dispuestos a tirar para el mismo lado. El futuro de nuestro país y el de esta Ciudad de Buenos Aires lo construimos entre todos aquellos que creemos que el esfuerzo y el trabajo siguen siendo la mejor manera para progresar y crecer en libertad", concluyó Macri.

Fuente: Clarín