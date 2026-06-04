Poner batatas en la pecera del acuario: la increíble solución doble que recomiendan expertos

Tener una pecera en el hogar puede ser una tarea demandante, en cuanto a los cuidados que requieren tanto los peces como el agua donde se encuentran los mismos. En ese sentido, poner batatas en la pecera del acuario podría ser una increíble solución doble .

Los expertos recomiendan este truco casero ya que resuelve dos problemas fundamentales de los acuarios: permitirá mejorar naturalmente la calidad del agua y eliminar la molestia de tener que hacer cambios constantes .

El extenso sistema de raíces de la batata puede absorber sustancias dañinas del agua, purificándola y eliminando los olores desagradables del tanque. Además, son ricas en aminoácidos, vitaminas y oligoelementos que ayudan a prevenir y tratar enfermedades comunes en peces ornamentales.

Aunque la batata puede colaborar con la calidad del agua , es importante controlar cómo evoluciona la pecera durante los primeros días. Si el agua se pone turbia, aparece mal olor o la batata empieza a ablandarse, lo recomendable es retirarla para evitar que afecte el equilibrio del acuario.

Cuando la planta crece demasiado, también se puede hacer una poda simple para mantenerla ordenada. Las hojas y raíces muy largas pueden recortarse con cuidado, de manera que la batata conserve su función decorativa sin ocupar más espacio del necesario dentro o fuera de la pecera .

Este truco debe entenderse como un complemento del mantenimiento habitual del acuario . La batata puede sumar decoración natural, raíces para refugio y absorción de nutrientes, pero no reemplaza por completo el filtro, el control del agua ni los cuidados básicos que necesitan los peces .

Un detalle importante es observar cómo responde el acuario durante los primeros días. Cada pecera tiene su propio equilibrio, según la cantidad de peces, el tamaño del tanque, la temperatura y la alimentación. Por eso, conviene revisar el aspecto de las raíces y del agua para asegurarse de que la batata se adapte correctamente al entorno sin generar inconvenientes.

Fuente: TN