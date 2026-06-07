Pocos lo saben: esta comida fue creada para alimentar soldados y hoy se usa en millones de desayunos

Crujientes, prácticos y presentes en supermercados de todo el mundo, los copos de maíz forman parte de la rutina de millones de personas. Aunque suelen asociarse con la vida moderna y la industria alimentaria, su historia es mucho más antigua e inesperada de lo que parece.

Detrás de uno de los productos más populares del desayuno existe un origen vinculado a la necesidad de desarrollar alimentos duraderos, fáciles de conservar y capaces de aportar energía en contextos exigentes.

Mucho antes de que existieran las coloridas cajas de cereal, los ejércitos y las tripulaciones marítimas utilizaban preparaciones elaboradas con granos procesados que podían almacenarse durante largos períodos sin echarse a perder.

La necesidad de contar con alimentos prácticos y resistentes impulsó el desarrollo de distintas fórmulas a base de cereales, pensadas para alimentar a soldados durante campañas militares y desplazamientos prolongados.

A fines del siglo XIX , esa idea evolucionó en Estados Unidos gracias a médicos interesados en promover una alimentación más sencilla y saludable. Entre ellos se encontraba John Harvey Kellogg , quien junto a su hermano Will Keith Kellogg desarrolló accidentalmente los primeros copos de cereal al procesar granos cocidos que terminaron convirtiéndose en láminas crujientes tras ser horneadas .

Lo que comenzó como un alimento destinado a pacientes de un sanatorio, pronto trascendió el ámbito médico.

En 1906, Will Keith Kellogg fundó la empresa que popularizó los corn flakes , transformando aquella preparación en un producto de consumo masivo . Su practicidad, su larga vida útil y la posibilidad de producirlo a gran escala hicieron el resto.

Con el paso de las décadas aparecieron nuevas variedades, sabores y presentaciones, convirtiendo a los cereales en uno de los alimentos más reconocibles del mundo.

Más allá de las modas alimentarias, los copos de maíz conservaron algunas características que explican su permanencia :

Lo que pocos imaginan es que detrás de un alimento tan cotidiano hay una historia atravesada por la búsqueda de soluciones para alimentar a grandes grupos de personas en circunstancias complejas.

Así, un producto nacido de la necesidad de crear comidas resistentes y funcionales terminó convirtiéndose en un clásico presente en millones de desayunos alrededor del mundo.

Fuente: TN