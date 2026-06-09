PINAMAR: Rápida investigación permitió identificar y demorar a un menor tras la difusión de un video con un arma de fuego

ZONALES

Una rápida intervención de la Justicia y la SubDDI de Pinamar permitió identificar y detener a un menor de edad que aparecía manipulando un arma de fuego en un video que se viralizó en las últimas horas y que generó preocupación en la comunidad educativa de Pinamar.





La investigación se inició de oficio luego de que las imágenes fueran difundidas por un medio de comunicación local. A partir de allí, personal de la DDI Dolores, a través de la Base Operativa Pinamar, comenzó una serie de tareas para determinar el origen del registro audiovisual y establecer quiénes eran las personas que aparecían en él.





Según se informó, los investigadores lograron identificar a uno de los involucrados, un adolescente que se había radicado recientemente en Pinamar junto a su familia y que desde la semana pasada concurría a una institución educativa de la ciudad.





Durante la investigación se analizaron perfiles en redes sociales, registros de mensajería instantánea, material incorporado al expediente y declaraciones tomadas a autoridades escolares. De acuerdo con las actuaciones, estos elementos permitieron acreditar la participación del joven en el video y detectar situaciones que habían generado preocupación dentro de la comunidad educativa.





Con las pruebas reunidas, tomó intervención la fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial Dolores, Mónica Ferré, junto a la jueza María Fernanda Hachtmann, quienes dispusieron de manera inmediata las medidas judiciales correspondientes.





Como resultado, este jueves se concretó una orden de allanamiento y detención en el domicilio del menor. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la DDI Dolores – Base Operativa Pinamar, con colaboración de efectivos de la Policía de Seguridad. Durante el operativo también fueron secuestrados distintos elementos considerados de interés para la causa.





Además, debido a la edad del involucrado, intervino el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Pinamar.





Tras la medida judicial, el menor fue trasladado y alojado en el Centro de Recepción de Menores en Conflicto con la Ley de la ciudad de Dolores.





Desde la investigación destacaron la rápida actuación coordinada entre la Fiscalía, el Juzgado interviniente y los efectivos de la DDI Dolores, Base Operativa Pinamar y la Comisaría de Pinamar, lo que permitió avanzar en pocas horas desde la viralización del video hasta la identificación y detención del involucrado.





La causa continúa en etapa de investigación bajo la órbita de las autoridades judiciales competentes.