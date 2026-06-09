“Ni una ambulancia”: la coordinadora de Swiss Medical dijo que las prestaciones para Maradona las definían Luque y Cosachov

Nancy Forlini (57) , coordinadora de la prepaga Swiss Medical, aseguró este martes que las prestaciones del servicio al paciente Diego Armando Maradona (60) las definían sus médicos tratantes, Leopoldo Luque (45) y Agustina Cosachov (41), quienes "no solicitaron aparatología ni una ambulancia”.

Forlini se sentó cerca de las 16 d este martes ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de San Isidro. Lo hizo luego de la declaración testimonial de Dalma Maradona . La imputada, que declaró por primera vez en el segundo en el debate, solo aceptó responder preguntas de sus defensores Nicolás D’Albora y Agustín Varela.

La empleada de Swiss Medical se presentó como jefa del área de Cuidados Domiciliarios de la empresa Ecco, prestadora de la prepaga. “Tengo un rol médico-administrativo . Médico porque puedo tener diálogo de igual a igual con los médicos tratantes y administrativo porque mi labor es recibir pedidos médicos”, describió.

“El primer requisito para ingresar a cuidados domiciliarios es que sea un paciente estable , que no tenga riesgos. Se pautan todo lo que va a requerir en el domicilio, sea equipo humano, aparatología e insumos. Se arma una ficha de ingreso y tomo contacto recién cuando ingresa esa ficha al área, que realiza el medico externador”, explicó Forlini.

Ante las preguntas de su defensa, aseguró que ella no participa en qué prestaciones el paciente va a necesitar en su domicilio y que eso lo definen los médicos externadores con la familia , salvo que el paciente tenga médicos tratantes.

En las últimas audiencias se puso en debate si Maradona fue externado de la Clínica Olivos con una internación o cuidados domiciliarios. Forlini expresó que desde 2017 “todos nuestros servicios son cuidados domiciliarios ”, y que la firma posee certificación al respecto. “El común denominador es posible decir una internación domiciliaria, uno lo escucha como moneda corriente”, aclaró.

Respecto puntualmente al paciente Maradona, “recontra VIP”, según su descripción, Forlini aseguró que sus médicos tratantes eran el neurocirujano Luque y la psiquiatra Cosachov, dos de los profesionales de la salud sometidos a juicio.

“Me llega un mail el 11 (de noviembre de 2020) donde envían la estabilidad clínica del paciente y piden prestaciones como visitas medicas, nutricionistas, sin especificar frecuencias. Las prestaciones eran en su mayoría psiquiátricas. Eran pedido por médicos externos, no me llamó la atención porque era un paciente muy vip. Si hay un médico tratante que va a pedir el servicio, no tiene razón de un médico externador, así que no hubo”, detalló.

Forlini indicó que no se pidió aparatología y que en el acta de externación, firmada el 11 de noviembre, “solo se hacía mención que los médicos tratantes iban a ser Luque y Cosachov, y pedían acompañantes terapéuticos y enfermería las 24 horas ”.

“Enfermería las 24 horas se brindó. También el acompañante terapéutico. El médico diario, lo que puedo decir, que el 12 contacto a Luque y me pide visita médica semanal y una consulta de neurología. Ahí entendí que su médico tratante pidió las prestaciones ”, indicó.

La imputada aseguró en su declaración, que se extendió por más de una hora en la que habló con tono firme, que durante el periodo que estuvo Maradona en la casa del Barrio San Andrés de Tigre hubo momentos en que los enfermeros no podían tomar los signos vitales del paciente o cumplir con los horarios indicados para la toma de medicamentos.

" Las irregularidades estaban afectando el servicio de enfermería, no había una voz mandante ”, sostuvo y señaló su preocupación por un grupo de WhatsApp donde los enfermeros tenían contacto directo con Cosachov.

“Era Maradona, no era apropiado, podría salir en los medios. Entonces se pidió que desarticulen el WhatsApp con la familia, no me parecía. Se habló con la Gerencia, no fue una decisión solo mía. No corté la comunicación con los médicos tratantes, solo a sus teléfonos personales, si la doctora quería pasar podía las 24 horas.”, explicó.

En otro tramo de su declaración, Forlini hizo referencia a un Zoom que se realizó el 14 de noviembre con familiares y gente de Swiss Medical.

“ Estaba bastante preocupada por cómo se estaba manejando el servicio , ya sea por la frecuencia de tomas de signos e irregularidades que había. Hablé con la Gerencia de Riesgos para que nos orienten como proceder en estos casos. La reunión terminó bien, no pidieron más nada que el servicio de enfermería. Jamás se pidió ambulancia”, sostuvo.

Por último, Forlini se refirió a Mariana Flichman, a cargo de la Gerencia de Riesgos. Ante la consulta de si le solicitó alterar una documentación médica, la declarante negó rotundamente esa orden: “Jamás lo haría en ningún caso”.

Y ante la pregunta del abogado D’Albora si en algún momento se le representó la muerte de Maradona, Forlini aseguró que solo cuando se enteró que estaba en paro cardiorrespiratorio.

“ Era un servicio que se estaba descomplejizando, fue algo inesperado que nos dejó en shock . Anteriormente nunca se me representó la muerte. No pidieron aparatología, ni insumos, pareciera que se estaría mejorando. Sus médicos tratantes jamás pidieron nada para complejizar el servicio, no podría saber si estaba mal”, afirmó antes de dar por finalizada su declaración.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín