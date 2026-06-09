Caso Agostina Vega: el video que muestra a Barrelier y Andreani con el Ford Ka negro después del crimen

Este domingo, Soledad Andreani (43) fue detenida y acusada de encubrimiento agravado en la causa que investiga el brutal crimen de Agostina Vega . Según los investigadores, la mujer le prestó a Claudio Barrelier el Ford Ka negro que habría sido utilizado para trasladar los restos de la adolescente de 14 años. Además, se conoció un video clave en el que muestran al principal acusado junto a Andreani horas después del asesinato de Agostina.

Ya son tres los detenidos por el crimen . Barrelier, el principal sospechoso del asesinato; Osvaldo Fassetta, amigo de Barrelier y quien convivió durante un mes en la casa donde los investigadores creen que ocurrió el asesinato, y Andreani, ex pareja de Barrelier y dueña del Ford Ka negro.

Según los investigadores, Agostina fue asesinada entre las 23.30 del sábado 23 de mayo y las 4 o 5 de la madrugada del domingo 24 en la casa de Barrelier ubicada en Juan Del Campillo 878. La adolescente fue abusada y murió por asfixia mecánica . Así lo confirmaron fuentes cercanas a la investigación consultadas por Clarín .

Las cámaras de seguridad de la zona detectaron el ingreso y la salida del Ford Ka negro del descampado del barrio Ampliación Ferreyra, donde apareció el cuerpo desmembrado, entre las 11.45 y las 12.15 del lunes feriado.

Incluso, un vecino informó que un auto negro entró a gran velocidad a un sector con basura, dejó algo e inició una fogata . Para la fiscalía, Barrelier trasladó los restos en un balde de 20 litros y bolsas de consorcio en el Ford Ka que pertenece a Andreani el lunes por la mañana y que luego se encontró con ella.

El nuevo video aportado al expediente muestra a Andreani y Barrelier juntos aquel lunes 25 de mayo, minutos antes de las 13, en barrio Yofre de Córdoba. Es decir, una hora después de, según la hipótesis de la fiscalía, haber descartado el cuerpo de Agostina Vega en el descampado.

En las imágenes se ve el auto estacionado frente a una ferreteria. Primero baja Andreani, quien está vestida con un buzo claro, riñonera y anteojos de sol negros. La mujer de 43 años habla unos minutos por celular. Luego, Barrelier baja del asiento del conductor y charla unos minutos con Andreani.

Después, el principal acusado del crimen abre el baúl del auto vehículo y mueve una frazada. La dobla y la deja en el mismo lugar. Más tarde, ambos van hasta la puerta de la ferretería y guardan en el baúl las cosas que compraron.

Según declaró la mujer, que trabajaba en el bar Wachitas de Nueva Córdoba y que fue clausurado tras el crimen de Agostina, se trata de materiales de construcción ya que estaba realizando unos arreglos en su casa ubicada en Zavalía al 1200. “Volvió, bajó la mochila con ropa y salimos a buscar los materiales. Paramos en un kiosco y de ahí fuimos a la ferretería de Alsina. Había olor a cigarrillo ", dijo la mujer antes de ser detenida.

Y agregó: “Le di los materiales a los albañiles que estaban trabajando. Él se pegó una ducha y se acostó a dormir. A las 2 lo llama el papá de Agostina y él le dijo dónde estaba y fue. Salí porque quería saber más y tenía miedo que le pegaran porque era mi pareja. Yo le creía en ese momento”.

Por su parte, la abogada Marina Romano habló con Clarín y dijo que las autoridades "llegaron por ella (Soledad) al video" e hizo hincapié en que su representada dejó en claro lo que sucedió aquel lunes.

Andreani y Barrelier salieron durante cuatro meses. Pero unos días antes del asesinato de Agostina tuvieron una pelearon y se distanciaron. A pesar de esto, la mujer reconoció que siguió en contacto con él: "Seguimos hablando siempre por mensaje".

El viernes anterior a la desaparición de Agostina, Andreani le mandó un último mensaje y eliminó su número. “Nunca hubiera estado con alguien que está en pareja, que tiene su mujer. Él me dijo que estaba separado. Nos veíamos todo el tiempo, yo trabajo o estoy con mi familia. Y era sumarlo a los planes”, señaló a Clarín .

Recién ese domingo, cuando Agostina ya estaba muerta, Barrelier volvió a comunicarse con Soledad. La llamó alrededor de las 5 y media y le preguntó por qué lo había bloqueado. Pero ella, le explicó que "solo lo había eliminado y él le pidió que se reunieran a hablar".

Pero Soledad se negó. Lejos de darse por vencido, Barrelier volvió a escribirle el lunes 25 para pedirle prestado su Ford Ka. "Me dijo que lo necesitaba para llevarle ropa a un tío suyo recién operado . Me mandó tres mensajes, estaba muy insistente pero él era así, por eso no dudé en ese momento”, relató.

“Me llamó y me dijo que iba hasta mi casa en Uber”. Al llegar a la casa, Barrelier le contó que había ido a declarar ante la Justicia porque había sido la última persona que vio a Agostina con vida.

“No indagué mucho en el tema porque lo noté tranquilo. Si quizás medio triste, pero pensé que era porque hacía bastante que no nos veíamos y por la pelea”, dijo Andreani. En ese momento, él le volvió a pedir el auto. "Lo tuvo tan solo una hora y pico el lunes a la mañana. Es mentira que lo haya tenido más tiempo", reveló.

Y agregó: “ Yo no le quería prestar el auto, algo feo sentí. Le insistí que no pero se paró y se fue a buscar el auto al garaje. Nunca jamás me imaginé todo esto. La relación duró un par de meses pero fueron intensos. Ahora me doy cuenta que me mintió desde el primer momento y me usó. Me cagó la vida. Escracharon el bar, escracharon donde trabajan mis hijos, están destruidos. Me cagó la vida".

Redactora en la sección Sociedad.

Fuente: Clarín