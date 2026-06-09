Despedida del Indio: Monteoliva elogió el operativo de Provincia y explicó por qué no se hizo en la Casa Rosada ni el Congreso

El día después del multitudinario último adiós al Indio Solari en Villa Domínico, la ministra de Seguridad nacional Alejandra Monteoliva elogió el operativo que dispuso el Gobierno bonaerense y dio detalles de por qué rechazaron el pedido de la familia del emblemático líder ricotero de realizar el funeral en el Congreso de la Nación.

" Estuvo muy bien organizado y el lugar fue el indicado para congregar a tantas personas", comenzó Monteoliva su elogió al operativo montado sobre la avenida Mitre en Avellaneda hasta el microestadio Gatica donde se realizó el velatorio.

En ese sentido, en declaraciones a Radio Rivadavia, la funcionaria agregó: " Todo mi equipo estuvo comunicado con el ministro (de Seguridad, Javier) Alonso desde el día viernes, cuando nos enteramos del fallecimiento, hasta que se definió el lugar en provincia. Fue importante que se hiciera allí. Fue multitudinario y bien organizado".

El lugar donde cientos de miles de fanáticos despedirían a su ídolo generó acusaciones cruzadas entre el Gobierno nacional y el kirchnerismo, después de que confirmara que la familia había trasladado su intención de realizar el funeral en el Congreso.

"Cuando nos enteramos el viernes y entraron las solicitudes rápidamente armamos una reunión operativa tratando de sacar un informe de viabilidad del evento, y todos sabíamos que iba a ser algo significativo en cuanto al público y ni el Congreso ni la Casa Rosada , y me atrevo a decir que ningún espacio totalmente cerrado, con ingresos complejos y espacios urbanos, era complicado", sostuvo Monteoliva.

Después de señalar que el mismo viernes propusieron Tecnópolis, la ministra también contó que intercambió mensajes con el abogado de la familia del Indio hasta el sábado a la madrugada.

"Propusimos Tecnópolis pensando en los accesos (...) En espacios como Casa Rosada o el Congreso o cualquier otro espacio cerrado era imposible para ese volumen de personas ", insistió.

Además, y sobre el ida y vuelta que mantuvo con el abogado de la familia del Indio, precisó: "Me contestó en la madrugada del sábado, como a la una", dijo en referencia a la propuesta que le había trasladado para realizar el funeral en Tecnópolis.

El ministro de Seguridad bonaerense destacó el operativo montado para garantizar la seguridad de cientos de miles de fanáticos pero sin referencias a la cartera nacional que conduce Monteoliva. "Detrás de esa jornada hubo un importante operativo de seguridad, coordinación y asistencia para acompañar el desarrollo de la ceremonia y garantizar que todos pudieran vivir este momento con tranquilidad", sostuvo Alonso en X una vez finalizado el funeral.

Y agregó: "Queremos agradecer el respeto, el comportamiento y el compromiso de todo el público ricotero, así como el profesionalismo de cada una de las personas que formaron parte del operativo".

Fuente: Clarín