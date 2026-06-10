Perdió a su madre en plena boda: La mujer sufrió un infarto durante la fiesta

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Una historia de amor y dolor conmovió a miles de personas en Brasil. La arquitecta Natalia Bonjardim, de 32 años, perdió a su madre, Dilvanize Bonjardim, de 60, el mismo día de su casamiento, celebrado el 24 de mayo en São Paulo.





Según relató, la ceremonia había sido planificada durante tres años y su madre participó activamente en cada detalle de la organización. Incluso, antes del inicio del evento, ambas compartieron un momento íntimo en el que tomaron sus manos y realizaron una oración juntas.





Tras la ceremonia, Dilvanize comenzó a sentirse mal. Aunque inicialmente se creyó que se trataba de una reacción emocional por la intensidad del momento, volvió a sufrir un malestar durante la cena y fue trasladada a un hospital.





Horas más tarde, la mujer falleció a causa de un infarto. Natalia explicó que su madre llevaba una vida activa, trabajaba como auxiliar de enfermería, realizaba actividad física y no presentaba enfermedades graves, aunque tenía antecedentes de hipertensión controlada.





La joven recordó que mantenía una relación muy cercana con su madre, a quien definió como su mejor amiga, confidente y principal apoyo. “Era el mayor amor de mi vida”, expresó al recordarla.