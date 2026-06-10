Fue alumna, amante y rival de Rodin: la tragedia de Camille Claudel, la artista que terminó olvidada

A fines del siglo XIX, París hervía de artistas, poetas y revolucionarios. En los cafés se discutía de arte como si se debatiera sobre el destino del mundo. La ciudad estaba llena de humo, esculturas, mujeres con corsets y hombres convencidos de que el genio era patrimonio masculino.

En ese universo apareció Camille Claudel .

Tenía apenas 19 años, unas manos capaces de transformar el mármol en piel y una personalidad feroz. No era dócil, no era silenciosa y no estaba dispuesta a ser la sombra de nadie. Desde chica había mostrado una sensibilidad extraordinaria para la escultura . Mientras otras adolescentes bordaban o aprendían modales, ella modelaba rostros en barro.

Su padre veía en ella un talento descomunal y la apoyaba. Su madre, en cambio, jamás logró aceptar esa vocación artística que consideraba impropia para una mujer.

Camille nació el 8 de diciembre de 1864 en Fère-en-Tardenois, Francia. Creció junto a sus hermanos, entre ellos el futuro escritor y diplomático Paul Claudel, con quien tendría una relación intensa y contradictoria. Desde muy joven quedó claro que no encajaba en el molde esperado.

A los 17 años se mudó a París para estudiar arte. Como las academias oficiales todavía rechazaban mujeres, terminó formándose en talleres privados . Allí conoció a otras escultoras jóvenes que compartían la misma lucha: intentar existir en un mundo donde el reconocimiento artístico parecía reservado únicamente para los hombres. Y entonces apareció Auguste Rodin .

Rodin ya era una figura importante. Tenía 43 años, prestigio, discípulos y una relación estable desde hacía décadas con Rose Beuret, la mujer humilde que lo había acompañado cuando todavía no era famoso. Con el tiempo se convertiría en el escultor más célebre de Francia , autor de obras inmortales como El Pensador y El Beso.

Cuando vio los trabajos de Camille quedó impactado. Ella no era una alumna cualquiera. Tenía una sensibilidad distinta, una intensidad difícil de explicar. Sus esculturas parecían respirar . Había llegado al taller como su alumna. Empezó trabajando como ayudante, pero rápidamente se convirtió en mucho más que eso. Entre ellos nació una relación artística y amorosa devastadora.

Trabajaban juntos durante horas interminables . Modelaban cuerpos, discutían ideas, corregían detalles mínimos. Compartían la pasión por capturar el movimiento y las emociones humanas en la piedra.

Rodin quedó fascinado. Ella también. El problema era que el vínculo nunca estuvo en igualdad de condiciones. Él era el maestro célebre. Ella, la joven prodigio . Él tenía poder, prestigio y reconocimiento. Ella apenas empezaba.

Aun así, Camille se convirtió en una presencia fundamental en la vida y en la obra de Rodin . Parte de la evolución artística del escultor estuvo profundamente influenciada por ella. La influencia fue tan profunda que algunos especialistas sostienen que, en ciertos trabajos realizados durante aquellos años, resulta difícil determinar dónde terminaba la mano del maestro y dónde empezaba la de su alumna. Pero en aquella época era casi imposible admitir públicamente que una mujer pudiera influir sobre un genio masculino.

Durante años fueron amantes secretos. Rodin le prometía un futuro juntos . Le decía que iba a dejar a Rose. Que la amaba. Que ella era distinta a todas.

Camille le creyó. Hay cartas donde él le escribía frases desesperadas , posesivas y apasionadas. “Mi feroz amiga, me paso el día pensando en usted”, decía una de ellas. Pero cada vez que Camille esperaba una decisión definitiva, Rodin retrocedía.

Nunca dejó a Rose. Y Camille empezó a sentir que estaba atrapada en un amor donde siempre debía esperar . La relación se volvió cada vez más tormentosa. Ella sufría los celos, la clandestinidad y la sensación de estar siendo usada. También le dolía que muchas de sus ideas o recursos artísticos aparecieran luego en obras de Rodin sin reconocimiento. Algunos especialistas incluso creen que varias piezas atribuidas exclusivamente a Rodin tuvieron intervención directa de Camille . Pero en esa época el nombre de ella casi siempre quedaba atrás. Como musa. Como amante. Como discípula. Nunca como igual. Y eso la destruía.

En medio de esa relación conflictiva, Camille creó algunas de las esculturas más conmovedoras de la historia del arte. Obras como El vals y Sakuntala confirmaron su talento excepcional. Aunque ninguna resultó tan desgarradora como La edad madura. La obra muestra a un hombre que se aleja arrastrado por una mujer mayor mientras otra mujer joven, arrodillada, intenta retenerlo desesperadamente. Muchos vieron allí la representación brutal de su historia con Rodin y Rose. Era Camille suplicando. Era Rodin alejándose. Era el abandono convertido en bronce.

Con el tiempo, la situación emocional de Camille empezó a deteriorarse . Se aislaba cada vez más. Desconfiaba de todos. Estaba convencida de que Rodin quería robarle ideas y sabotear su carrera. Vivía encerrada, destruía parte de sus propias esculturas y pasaba.

Estaba períodos enteros sin salir. A esa altura, el mundo artístico seguía admirando a Rodin mientras ella luchaba por sobrevivir económica y emocionalmente.

La separación definitiva llegó alrededor de 1898. Camille quedó devastada. Nunca logró recuperarse del todo . Con los años, la paranoia y el aislamiento aumentaron. Después de la muerte de su padre —la única persona que realmente la protegía—, su familia tomó una decisión brutal.

El 10 de marzo de 1913 la internaron en un hospital psiquiátrico . Tenía 48 años. Los médicos aseguraban que, fuera de algunos delirios persecutorios, Camille conservaba lucidez. Incluso recomendaron varias veces que pudiera salir. Pero su familia nunca quiso buscarla.

Su madre prácticamente la abandonó . Su hermano Paul la visitó muy pocas veces. Camille pasó los siguientes años encerrada. 30 años. Lejos del arte . Lejos de París. Lejos de sus esculturas. Lejos de todo.

Durante ese tiempo escribió cartas tremendas donde pedía volver a vivir en libertad. “ Lo que me hacen sufrir es imposible de expresar ”, escribió en una de ellas. Pero nadie la escuchó.

Mientras, Rodin seguía convirtiéndose en uno de los artistas más importantes del mundo. En 1917 murió rodeado de prestigio, honores y reconocimiento . Ese mismo año se inauguró el Museo Rodin en París.

La huella de Auguste Rodin también seguiría viva en la Argentina. Frente al Congreso Nacional, en Buenos Aires, se encuentra una de las históricas fundiciones de El Pensador realizadas a partir del molde original. Y el Museo Nacional de Bellas Artes conserva el monumental yeso de El Beso que el propio escultor donó en 1908.

Camille seguía encerrada . Murió el 19 de octubre de 1943, a los 78 años, en el hospital psiquiátrico de Montdevergues, en plena Segunda Guerra Mundial.

Su cuerpo fue enterrado en una fosa común . Sin funeral. Sin esculturas. Sin gloria. Durante décadas quedó reducida a una nota al pie en la historia de Rodin. La amante. La alumna. La mujer desequilibrada.

Durante décadas, el mundo habló de Rodin como el genio y de Camille como la mujer que se había destruido por amor . Recién mucho tiempo después empezó a aceptarse otra posibilidad: que quizá también había sido una artista brillante aplastada por una época incapaz de soportar el talento de una mujer.

Recién muchos años después el mundo empezó a mirar su obra con otros ojos. Y entendió que Camille Claudel no había sido solamente el gran amor de Rodin . Había sido una artista inmensa. Una mujer adelantada a su tiempo, atrapada en una época que no sabía qué hacer con una mujer talentosa, intensa y libre.

Tal vez por eso su historia sigue conmoviendo tanto. Porque habla del amor, sí. Pero también de algo más doloroso: lo que ocurre cuando una mujer brillante queda atrapada bajo la sombra de un hombre que, dice amarla, cuando al único que amó es a sí mismo .

–-------------------------------------

Escribinos y contanos tu historia:

Amores Verdaderos es una serie de historias reales, contadas por sus protagonistas. En algunas de ellas, los nombres serán cambiados para proteger su identidad y las fotos, ilustrativas.

Fuente: TN